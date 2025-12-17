Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Más Información

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), , y la alcadesa de Cuauhtémoc, , chocaron al respecto de la entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores al primero.

"¿Oiga @fernandeznorona con este apoyo del bienestar, le alcanzo (sic) para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?", comentó Rojo de la Vega en su cuenta de X.

A dicho comentario, Fernández Noroña le deseó llegar a su edad, a saber, 65 años, con el fin de convertirse en beneficiaria del programa social, el cual comenzó en la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y se elevó a grado constitucional.

"Para entonces usted segurá siendo oposición y a pesar de lo mucho que haya robado, se le enviará su pensión a la cárcel", contestó el expresidente de la mesa directiva del Senado de la República.

Alusivo al comentario de la alcaldesa de Cuauhtémoc, a finales de agosto pasado, Gerardo Fernández Noroña adquirió una casa en el municipio de Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos (mdp). "Estoy pagando a crédito", reconoció.

En su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega ha mantenido una postura crítica contra Movimiento de Regeneración Nacional, mediante comentarios en publicaciones reposteadas o videos.

De forma reciente, en su comparescencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, encabezada por la diputada morenista Valentina Batres, para pedir más presupuesto dentro del Paquete Económico 2026, legisladoras del oficialismo la acusaron de haber financiado al bloque negro durante la marcha de la Generación Z.

Actualmente, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores consiste en 6 mil 200 pesos bimestrales destinados a personas de 65 años y más, como en el caso de Fernández Noroña, que en marzo pasado los cumpió.

