En la se realizó el y la inauguración de una pista de hielo de acceso gratuito, con lo que dieron inicio las actividades decembrinas en la demarcación.

El acto fue encabezado por la alcaldesa , quien estuvo acompañada por familias de distintas colonias que acudieron al arranque de las celebraciones. Durante su mensaje, la funcionaria señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia y recuperar el sentido comunitario en el espacio público.

Rojo de la Vega destacó que la temporada decembrina representa una oportunidad para el reencuentro y la construcción de entornos más cercanos. “Aquí, donde a veces unos buscan sembrar miedo, nosotras apostamos por encuentros; donde otros apuestan por dividir, aquí seguimos construyendo comunidad”, expresó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc también inauguró una pista de hielo, cuyo acceso será gratuito. (Foto: especial)
La alcaldesa agradeció la asistencia de vecinas y vecinos, así como de niñas y niños que participaron en el evento, y señaló que las actividades fueron pensadas para fomentar la alegría y la convivencia familiar.

Como parte del programa, se presentó el coro Navidad Encantada y un espectáculo de patinaje sobre hielo, con lo que se dio inicio formal a las actividades navideñas que se desarrollarán durante el mes de diciembre en la alcaldía.

La pista de hielo permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre. Operará de lunes a viernes en un horario de 14:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 12:00 a 20:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas, con acceso gratuito.

