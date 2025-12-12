En la alcaldía Cuauhtémoc se realizó el encendido del Árbol de Navidad y la inauguración de una pista de hielo de acceso gratuito, con lo que dieron inicio las actividades decembrinas en la demarcación.

El acto fue encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien estuvo acompañada por familias de distintas colonias que acudieron al arranque de las celebraciones. Durante su mensaje, la funcionaria señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia y recuperar el sentido comunitario en el espacio público.

Rojo de la Vega destacó que la temporada decembrina representa una oportunidad para el reencuentro y la construcción de entornos más cercanos. “Aquí, donde a veces unos buscan sembrar miedo, nosotras apostamos por encuentros; donde otros apuestan por dividir, aquí seguimos construyendo comunidad”, expresó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc también inauguró una pista de hielo, cuyo acceso será gratuito. (Foto: especial)

La alcaldesa agradeció la asistencia de vecinas y vecinos, así como de niñas y niños que participaron en el evento, y señaló que las actividades fueron pensadas para fomentar la alegría y la convivencia familiar.

Como parte del programa, se presentó el coro Navidad Encantada y un espectáculo de patinaje sobre hielo, con lo que se dio inicio formal a las actividades navideñas que se desarrollarán durante el mes de diciembre en la alcaldía.

La pista de hielo permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre. Operará de lunes a viernes en un horario de 14:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 12:00 a 20:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas, con acceso gratuito.

