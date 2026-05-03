Más Información

“Haremos a un lado a los corruptos”; Ariadna Montiel, nueva presidenta de Morena, va por “trayectorias impecables” rumbo a 2027

“Haremos a un lado a los corruptos”; Ariadna Montiel, nueva presidenta de Morena, va por “trayectorias impecables” rumbo a 2027

Morenistas dejan solo a Rubén Rocha ante señalamientos de narcotráfico; “no lo conozco”, dicen legisladores

Morenistas dejan solo a Rubén Rocha ante señalamientos de narcotráfico; “no lo conozco”, dicen legisladores

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

Durante gestión de Rocha repuntaron homicidios y extorsión en Sinaloa

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

No vamos a agachar la cabeza para defender la patria, dice Sheinbaum; "los mexicanos siempre tendremos la frente en alto", afirma

Licencia de Rocha Moya no resuelve crisis de narcotráfico, acusa el PAN; insiste en desaparición de poderes en Sinaloa

Licencia de Rocha Moya no resuelve crisis de narcotráfico, acusa el PAN; insiste en desaparición de poderes en Sinaloa

Atenco, 20 años sin reparar daño

Atenco, 20 años sin reparar daño

Este domingo llegó al país la presidenta de la Comunidad de Madrid, , como parte de un viaje institucional a México para intensificar las relaciones económicas y culturales entre ambos territorios.

El viaje se desarrollará del 3 al 12 de mayo y es el segundo de carácter institucional que la presidenta realiza al país.

En su primer día en la Ciudad de México, la presidenta visitó la Basílica de Guadalupe, competiendo un video de ella en las instalaciones y de las palabras Arzobispo Primado, quién pidió todas las madres de España, debido a allá el Día de las Madres se celebra el primer domingo de mayo, además de orar por la relación de ambas naciones.

Durante su estancia de diez días, la presidenta desarrollará una agenda oficial en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Lee también

Entre los actos previstos hay cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos, así como reuniones con compañías internacionales como CEMEX y Alsea.

Asimismo, la agenda incluye actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

En Aguascalientes, participará en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

Lee también

Incluso, Díaz Ayuso recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, además, el Cabildo de la ciudad le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.

También mantendrá un almuerzo con los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, así como un encuentro con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]