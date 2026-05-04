En medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, Ariadna Montiel Reyes tomó protesta como nueva dirigente nacional de Morena y advirtió que el partido no tolerará corruptos para el 2027.

Sin embargo, ¿quiénes han fungido como dirigentes de Morena y quién postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha Moya?

Martí Batres Guadarrama fue el primer dirigente formal de Morena, quien encabezó el partido entre 2014 y 2015. Durante su gestión el movimiento consolidó su registro oficial y participó por primera vez en elecciones federales.

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Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, encabezó la dirigencia de 2015 a 2017 y durante ese periodo posicionó al partido como la principal fuerza opositora en México y delineó el proyecto que lo llevaría a la Presidencia de la República en 2018.

Yeidckol Polevnsky fungió como presidenta de Morena de 2017 a 2020, periodo en el que el partido alcanzó mayor expansión con la llegada a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría legislativa en el Senado de la República y la Cámara de Diputados en 2018.

Alfonso Ramírez Cuéllar asumió la presidencia de Morena de forma interina de enero a noviembre de 2020, periodo que estuvo marcado por la falta de consenso entre las distintas corrientes del partido.

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Mario Delgado Carrillo fue dirigente del partido de 2020 a 2024, años en los que consolidó su hegemonía política, pues durante su gestión Morena ganó la Presidencia de la República, 24 gubernaturas y obtuvo mayorías legislativas en el Congreso.

Además, durante su dirigencia postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha Moya, actualmente acusado de vínculos con el narcotráfico y sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Luisa María Alcalde Luján fue presidenta de Morena de 2024 a 2026, gestión que estuvo marcada por las fracturas dentro del partido y con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como por los escándalos de despilfarro dentro de la militancia.

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