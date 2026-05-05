Monterrey, Nuevo León.- Como parte del proceso de la remodelación del transporte público, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó la entrega de 21 nuevas unidades que se incorporan a las rutas 198 y 109, reforzando la estrategia estatal de renovación de flota y reestructura del sistema.

El evento, organizado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA), se realizó en el estacionamiento de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL, con la participación de autoridades estatales y municipales, legisladores, empresarios del sector, operadores y elementos de Fuerza Civil.

Durante su mensaje, el Mandatario estatal recordó las condiciones en que se encontraba el sistema al inicio de su administración.

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“Cuando llegamos al gobierno teníamos un déficit de camiones, no llegábamos ni a 2 mil, había mil 500 viejos, chatarra, y hoy la meta es llegar a 4 mil”.

En ese sentido, explicó que la estrategia ha priorizado atender primero las zonas de mayor concentración poblacional, para posteriormente ampliar la cobertura hacia nuevas áreas.

“Pero teníamos que ir conforme población mandando los camiones nuevos a donde más gente requería el servicio, ahora vamos a empezar más fluido a mandar camiones a la periferia”.

La entrega de estas unidades forma parte de un esfuerzo integral para optimizar el servicio en la Zona Metropolitana de Monterrey, elevando la calidad, accesibilidad y eficiencia sin reducir la cobertura existente.

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¿Dónde brindarán servicio las nuevas unidades?

Las nuevas unidades atenderán zonas estratégicas en municipios como General Zuazua, Ciénega de Flores, Apodaca (zona oriente), General Escobedo y San Nicolás de los Garza (zona poniente), beneficiando a miles de usuarios en sectores de alta demanda.

En cuanto a operación, la Ruta 198 contempla recorridos como Remanente Real de Palmas – UANL; Real San Pedro – Villas de Alcalá – Clínica 06; así como servicio intramunicipal en Zuazua. Por su parte, la Ruta 109 cubrirá el trayecto Remanente Real de Palmas – Clínica 67.

El Gobernador también hizo referencia a los retos heredados en materia de planeación urbana, señalando prácticas irregulares del pasado.

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Samuel García instruyó a fortalecer la planeación y garantizar el crecimiento ordenado.

En el evento, acompañaron al Gobernador, Abraham Vargas, Director General de Metrorrey; Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana; la alcaldesa de Zuazua, Deyanira Martínez; Alejandra Morales, Directora General de CODETUR; además de diputados locales y federales, transportistas y elementos de la división urbana de Fuerza Civil.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de construir un sistema de movilidad moderno, eficiente y seguro, acorde al crecimiento de Nuevo León.

LL