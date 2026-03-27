Como parte de los preparativos rumbo al Mundial FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, realizó un recorrido de supervisión por diversas estaciones de la Línea 1 del Metro que actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación, con intervenciones enfocadas en su mantenimiento y en la mejora de su operación.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el director de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas, se revisaron los avances en las estaciones Lerdo de Tejada y Y Griega, esta última con un progreso físico superior al 60 por ciento y contemplada como punto de conexión con la Línea 6, próxima a conruirse en Monterrey.

De acuerdo con lo señalado durante el recorrido, ambas estaciones son consideradas nodos relevantes dentro de la red por su ubicación y su función en la interconexión del sistema.

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En el caso de la estación Lerdo de Tejada, las labores incluyen trabajos de mantenimiento general como pintura en estructuras metálicas y de concreto, rehabilitación y sustitución de mobiliario, adecuaciones para facilitar el descanso de usuarios, instalación de espacios para bicicletas y renovación de superficies en el área de acceso.

También se realizan intervenciones en los andenes, retiro de elementos deteriorados, limpieza de techumbres, colocación de señalamientos para orientación de pasajeros, así como la instalación de infraestructura de vigilancia y puntos de carga para dispositivos electrónicos.

“Realmente era una línea muy agresiva hacia el entorno urbano y gracias al apoyo Gobernador y a tu decisión de invertir no solo en la construcción de las líneas cuatro y seis, sino también en reforzar y reconstruir la dos y ahora rehabilitar la línea uno, así es como van a quedar. Estamos integrando el color verde, que es el color de esta administración que ha impulsado la movilidad sustentable, rescatando los colores originales de la de las líneas", declaró el gobernador.

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Sobre los tiempos estimados para la conclusión de estas adecuaciones, el funcionario indicó que las obras mantienen el calendario previsto.

“En algunas estaciones donde la demanda ha crecido bastante estaremos ampliando la techumbre, de tal forma que protejamos a los usuarios de la intemperie, sol y lluvia. Estará todo listo para mayo", afirmó.

Las obras también abarcan el segmento Cuauhtémoc–Exposición, un tramo que conecta distintos puntos de afluencia como el Estadio Monterrey y el Parque Fundidora, además de otras zonas de uso recreativo y de servicios, lo que lo convierte en una de las rutas con mayor movimiento dentro del sistema.

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gs