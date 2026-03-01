El colapso de una estructura en una de las columnas de la Línea 4 del Metro, dejó el saldo de cuatro trabajadores lesionados, a la altura de la colonia Obispado, en Monterrey.

El siniestro se reportó pasadas las 02:00 horas del domingo, en la obra que se lleva a cabo en los márgenes del Río Santa Catarina, sobre la Avenida Constitución.

El accidente provocó la movilización de cuerpos de auxilio, personal de la Secretaría de Salud Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Al sitio también arribaron rescatistas de una empresa privada, así como personal de seguridad de la obra.

Los primeros informes indican que los trabajadores realizaban un vaciado en una de las columnas, y al no soportar el peso, las varillas de esta colapsaron y cayó con los afectados.

Los trabajadores cayeron a una altura de aproximadamente 8 metros y despuésesta de recibir los primeros auxilios fueron trasladados al Hospital Universitario.

Tras los hechos, fueron suspendidos los trabajos en la zona.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial al respecto.

