Las diputadas Ivonne Ortega Pacheco y Anallely Muñoz Moreno, de MC, propusieron reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer que la búsqueda de una persona se realice de manera inmediata.

“Todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, sin dilación y desde el primer momento en que se tenga conocimiento del hecho”, propone el proyecto.

También plantea que la autoridad que reciba el reporte o denuncia de desaparición “deberá activar de forma inmediata y oficiosa las acciones urgentes de búsqueda, sin requerir formalidad adicional alguna”.

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Además de precisar en la ley que ningún protocolo establecerá plazos de espera para iniciar la investigación, ni condiciones previas o requisitos adicionales para el inicio de la búsqueda de Personas.

La iniciativa propone que las autoridades capaciten a los servidores públicos responsables de la recepción de denuncias, reportes o noticias, así como de la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, para garantizar el cumplimiento de la búsqueda inmediata.

Y deberán realizar programas de difusión y sensibilización dirigidos a la población, con el objetivo de informar que no existe plazo alguno de espera para reportar la desaparición de una persona.

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“El problema no es solo la norma, sino su incumplimiento. Hoy, muchas familias enfrentan indiferencia, retrasos y hasta negativas por parte de las autoridades. Esta iniciativa pone fin a esa discrecionalidad”, sostuvo Ortega Pacheco.

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose: los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un alarmante 12% en 2025.

“La desaparición de personas no son cifras: son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta, y cada retraso puede ser irreversible”, advirtió la diputada Muñoz Moreno.

em/apr