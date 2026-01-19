Más Información

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

La presidenta destacó el aumento de los ingresos del a través de la recaudación de 2025, que alcanzó 6.045 billones de pesos en 2025, lo que calificó como una recaudación récord.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, aseguró que el aumento de la recaudación, de 2019 a 2025, representa una “” al pago de impuestos.

“2019, 4 billones; 2020, 4.2 billones y hay que recordar que ese año fue la pandemia y aun así hubo mayor recaudación que en 2019, términos reales solo un 1% menor; 2021, 4 billones 334 mil, términos reales prácticamente no hubo aumento; 2022, 4.8 (billones), 3.2% adicional; 2023, 3.1% adicional con respecto al año anterior, en términos reales, qué quiere decir, en términos reales que se descuenta la inflación; 2024, 1% mayor; 2025, récord de recaudación, 4.8% más en términos reales”, explicó.

Lee también

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, refirió que en este año, el objetivo principal del será terminar con las empresas factureras que evaden el pago de impuestos.

“Todavía hay personas que quieren hacer fraudes con las facturas, y por eso vamos sobre eso. Ahora, recuerden que se cambió la Constitución, el código penal relacionado con el delito de hacer facturas”

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc /apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]