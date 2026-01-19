La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el aumento de los ingresos del gobierno Federal a través de la recaudación de 2025, que alcanzó 6.045 billones de pesos en 2025, lo que calificó como una recaudación récord.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, aseguró que el aumento de la recaudación, de 2019 a 2025, representa una “disminución de la evasión” al pago de impuestos.

“2019, 4 billones; 2020, 4.2 billones y hay que recordar que ese año fue la pandemia y aun así hubo mayor recaudación que en 2019, términos reales solo un 1% menor; 2021, 4 billones 334 mil, términos reales prácticamente no hubo aumento; 2022, 4.8 (billones), 3.2% adicional; 2023, 3.1% adicional con respecto al año anterior, en términos reales, qué quiere decir, en términos reales que se descuenta la inflación; 2024, 1% mayor; 2025, récord de recaudación, 4.8% más en términos reales”, explicó.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, refirió que en este año, el objetivo principal del SAT será terminar con las empresas factureras que evaden el pago de impuestos.

“Todavía hay personas que quieren hacer fraudes con las facturas, y por eso vamos sobre eso. Ahora, recuerden que se cambió la Constitución, el código penal relacionado con el delito de hacer facturas”

