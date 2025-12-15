La propuesta de Código Fiscal 2026 fortalece la determinación presuntiva para evitar la evasión fiscal, comentó el legislador Pablo Trejo, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante de la bancada del PRD detalló que se propone adicionar las fracciones V y VI al artículo 76 del código para que las autoridades fiscales, al determinar las contribuciones, puedan considerar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes considerando la información obtenida por las autoridades fiscales federales y locales, dependencia o entidad gubernamental corresponde a operaciones celebradas por la persona, y los datos contenidos en las declaraciones formuladas por el contribuyente presentadas ante las autoridades fiscales federales corresponde a operaciones celebradas por él.

“Hay ciertas empresas que tienen actividades, por ejemplo, los hoteles tienen ingresos por hospedaje, ellos presentan una declaración anual de acuerdo con sus ingresos, pero luego resulta que los hoteles no trasladan el impuesto a hospedaje, que es un impuesto local de la Ciudad de México.

“Entonces, cuando se presuma que alguien no lo está haciendo, se pedirá colaboración al Servicio de Administración Tributaria para que muestre la información y, en ese sentido, se haga el cotejo para que las personas no puedan eludir el pago de sus impuestos”, complementó el legislador.

Recordó que la determinación presuntiva ya se encuentra desde hace varios años en el Código Fiscal local. “Es un intercambio de información, sencillamente se fortalece esta determinación presuntiva, está en el Código Fiscal desde hace varios años, nada más se fortalece para evitar la evasión”.

Asimismo, Pablo Trejo comentó que la iniciativa de Código Fiscal busca homologar el cobro de tenencia en toda la Zona Metropolitana del Valle de México para que los automovilistas de la Ciudad “lo piensen bien” y ya no tengan que ir a otras entidades a emplacar.

“La idea de homologar estos beneficios para que los habitantes de la Ciudad de México, que han ido a sacar sus placas a otras entidades federativas, lo piensen bien, les va a costar menos ponerse al corriente en la Ciudad de México y no van a tener que ir a la entidad federativa a renovar sus placas o pagar sus derechos; además, hay una intención muy importante que es tener el registro adecuado del parque vehicular, para evitar que si algún vehículo está inmiscuido en una cuestión delictiva, se pueda tener el registro claro”, aseveró.

Cuestionado sobre el cobro de 2% a las apps de reparto por el uso de la infraestructura de la Ciudad, precisó que no es necesario incluirlo de nueva cuenta en el Código Fiscal, pues este artículo ya es vigente desde que la Suprema Corte de Justicia lo declaró constitucional.

Subrayó que la propuesta de Código Fiscal 2026 no contempla aumentos o la creación de nuevos impuestos; además, habrá una serie de deducciones para que las personas puedan realizar y ponerse al corriente en los pagos de predial y agua.