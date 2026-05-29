El Senado de la República remitió a los congresos estatales para su ratificación por al menos 17 legislaturas locales, la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial que permitirá a los actuales siete magistrados del TEPJF reelegirse por un nuevo periodo de seis años.

Después de una maratónica sesión y con el voto a favor de Morena y sus aliados, que lograron la mayoría calificada, con 87 votos a favor y 41 en contra, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, turnó a los congresos estatales esta reforma, que aplaza hasta el primer domingo de junio de 2028 la elección judicial.

Clemente Castañeda, coordinadora de Movimiento Ciudadano, arremetió contra la contrarreforma judicial al asegurar que el oficialismo intenta “corregir con un parche” el fracaso de la reforma aprobada en 2024.

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“Hoy desde Palacio Nacional se intenta corregir el propio desastre que ustedes generaron con un parche, con el parche que hoy discutimos y que en el fondo es un reconocimiento implícito del fracaso de la mal llamada reforma judicial”, acusó.

Aprobación en lo general del dictamen sobre pasar la reforma judicial al año 2028. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

El legislador sostuvo que el nuevo proyecto no busca resolver la crisis de justicia, sino contener el desgaste político, económico e internacional provocado por la captura del Poder Judicial y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

La priista Carolina Viggiano reprochó que Morena pretenda mantener su estrategia de los acordeones para la elección de personas juzgadoras, aunque la bancada oficialista lo niegue.

Retó a los legisladores de la 4T a que vayan y pregunten a los ciudadanos por quién votaron en la primera elección judicial.

“No se van a acordar de ningún nombre. Tal vez se acuerden del ‘ministro Chicharrón’, pero de su nombre no se van a acordar”, señaló.

Aprobación en lo general del dictamen sobre pasar la reforma judicial al año 2028. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

En tribuna, el senador del PAN, Marko Córtes, dijo que “la reforma de la reforma al Poder Judicial porque no corrige el creciente problema de la politización de la justicia, porque no está resolviendo el creciente problema de la falta de profesionalización de la justicia, porque no están prohibiendo siquiera los acordeones”.

“Porque la reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control, porque lo que busca su reforma es proteger a los narco gobernadores, a los narco funcionarios, a los narco legisladores y juzgar a quienes sí combaten el crimen organizado. Esa es la locura de la reforma, quieren jueces de consigna”.

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Gerardo Fernández Noroña rechazó la etiqueta de narco políticos que la oposición ha querido endilgar a los militantes de Morena.

“Los gobiernos del PRI y el PAN son los que han favorecido a los grupos criminales y nuestro movimiento está limpiando la casa y nos atacan por eso”, sostuvo.

Calificó a PRI, PAN y Movimiento Ciudadano como “la escoria de la política”.

Iniciativa contempla que la SCJN se organice en dos secciones

Minutos antes con 87 votos a favor y 40 en contra,el Senado había aprobado en lo general la iniciativa que además contempla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se organice en dos secciones, las cuales únicamente podrán sesionar con la aprobación del pleno.

Asimismo, se avaló reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que sean electos en la jornada judicial de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.

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