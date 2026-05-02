Aun con la estrategia que busca implementar el gobierno mexicano para disminuir el uso del efectivo en el pago de combustibles y casetas, la preferencia de la población por el dinero físico complica la digitalización de la economía, coincidieron jugadores del sector financiero.

Con un promedio de pagos en efectivo que supera 90% de las transacciones diarias en el país, la economía nacional necesita de mayores medidas para que la población se vuelque al uso de medios digitales, cuyo principal obstáculo es el miedo a la fiscalización.

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, planteó que la reducción de comisiones en pagos con tarjeta en gasolinerías, anunciado a principios de esta semana por el gobierno, busca apoyar los márgenes de ese sector y, en paralelo, avanzar hacia la eliminación del efectivo en ese giro.

Sin embargo, aclaró que bajar la tasa de intercambio por sí sola no cambiará el comportamiento del consumidor, ya que el precio final para el usuario no varía, por lo que se requerirán medidas adicionales con el fin de incentivar el pago digital.

Dijo que la experiencia internacional muestra que la digitalización de pagos no sólo depende de incentivos, sino también de decisiones más contundentes, como limitar o prohibir el uso de efectivo en ciertos sectores.

Consideró que avanzar hacia esquemas en el que el efectivo deje de utilizarse en actividades específicas, como la compra de combustible y pago de casetas, podría ser un detonador relevante para transformar el sistema, reducir la dependencia del dinero físico y aumentar la seguridad.

“Tienes los componentes de seguridad desde el punto de vista de darle trazabilidad a la economía del país y que tiene un impacto real en seguridad física y eventualmente habrá mayor formalización de lo que está ocurriendo en el mundo productivo”, añadió.

Para el directivo de BBVA México, el proceso de digitalizar la economía, avanzar en la disminución del uso del efectivo en las gasolinerías y después en el pago de casetas, puede ayudar a una mayor inclusión financiera.

“Sin duda es una inversión y también es muy importante que ocurra este siguiente paso de las casetas, que parte de un plan integral que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum de digitalización de la economía y que eso puede transformar a México de manera muy profunda, porque habrá más gente que acceda al sistema financiero”, dijo Osuna.

Sin acceso a servicios

En opinión del director general de Nu México, Armando Herrera, si bien ha logrado alcanzar a 98% de los municipios con servicios financieros, particularmente digitales, aún existen en el país 20 millones de personas sin acceso a este tipo de productos, lo cual ofrece una oportunidad histórica para nuevos jugadores.

Nu se ha colocado entre los primeros lugares del sistema financiero mexicano al rebasar los 15 millones de clientes, permitiéndole arrancar con fuerza en el mercado una vez que obtenga la luz verde para operar como banco en el país, donde más jugadores totalmente digitales están buscando alcanzar la mayor cantidad de territorio.

“Nos encanta ver que lo estamos liderando, que hay muchísimos otros competidores y otros co-participantes en esa misión que están siguiendo esos espacios para que entre todos resolvamos el problema del efectivo”, indicó Herrera.

El director general de Mercado Pago México, Pedro Rivas, señaló que el uso del efectivo sigue siendo predominante, a pesar de los avances en digitalización de servicios financieros.

La empresa está a la espera de la autorización de su licencia bancaria en México, donde ve una transición gradual en los hábitos de los usuarios, pues comienzan a depender más de aplicaciones móviles o tarjetas para realizar pagos, incluso en actividades diarias.

No obstante, este cambio no es uniforme ni generalizado, ya que el efectivo mantiene una presencia relevante, particularmente en diversos segmentos de la población y en múltiples contextos de consumo.

Rivas añadió que el proceso de sustitución del efectivo por medios digitales aún tiene un amplio margen de avance.

Si bien el ecosistema financiero ha evolucionado con mayor acceso a crédito, aplicaciones y soluciones digitales, comentó que el país se encuentra en una etapa intermedia frente a otras economías que poseen más penetración de pagos electrónicos.

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