Ring Royale bajo tensión; Poncho de Nigris llama "gallina" a Adrián Marcelo y lanza un desafío formal

La previa del Ring Royale 2026 alcanzó su punto máximo de tensión durante la ceremonia de pesaje oficial, un protocolo diseñado para confirmar las condiciones físicas de los combatientes que se transformó en un foro de intensas declaraciones.

En este escenario, Poncho de Nigris captó la atención de la prensa internacional al abordar la fallida negociación para un combate contra Adrián Marcelo.

El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

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El origen de la discordia y el señalamiento de traición

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el paradero del reto lanzado anteriormente, De Nigris fue contundente al explicar el deterioro de su relación con el creador de contenido.

El regiomontano afirmó que, a pesar de haber ingresado como aliados a un programa de televisión, Marcelo optó por descalificarlo públicamente. "Es una gallina, porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La Casa de los Famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir", declaró textualmente el también empresario ante las cámaras.

La atribución de la cobardía hecha por De Nigris sugiere que, para el influencer, el compromiso deportivo fue evadido por falta de voluntad y no por cuestiones de agenda (lo que ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la credibilidad de los retos entre figuras públicas).

Un giro inesperado: el desafío al profesionalismo de "El Cibernético"

Más allá de la polémica con Adrián Marcelo, De Nigris aprovechó la exposición mediática para elevar la apuesta de su participación en futuras ediciones del Ring Royale.

Al asegurar que busca rivales "de nivel", lanzó un reto formal al luchador profesional "El Cibernético", una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

"Reté al Cibernético. Si en la segunda edición quieren que me suba al ring, tiene que ser con alguien de nivel", sentenció De Nigris. Este anuncio añade una nueva capa de expectativa para la función programada en Monterrey, la cual ya cuenta con combates de alto perfil como los de Alfredo Adame contra Carlos Trejo y Marcela Mistral frente a Karely Ruiz.

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