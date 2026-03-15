Más Información

Oscars 2026: los mejores memes que dejó la gala de Hollywood

Oscars 2026: los mejores memes que dejó la gala de Hollywood

Ring Royale entre risas y predicciones; evento de boxeo trae la mejor ola de memes en redes

Ring Royale entre risas y predicciones; evento de boxeo trae la mejor ola de memes en redes

Ring Royale bajo tensión; Poncho de Nigris llama "gallina" a Adrián Marcelo y lanza un desafío formal

Ring Royale bajo tensión; Poncho de Nigris llama "gallina" a Adrián Marcelo y lanza un desafío formal

Oscar 2026; ¿dónde ver en streaming las películas nominadas a Mejor película?

Oscar 2026; ¿dónde ver en streaming las películas nominadas a Mejor película?

Primavera en México: las mejores flores para sembrar en esta estación; consulta aquí

Primavera en México: las mejores flores para sembrar en esta estación; consulta aquí

La previa del alcanzó su punto máximo de tensión durante la ceremonia de pesaje oficial, un protocolo diseñado para confirmar las condiciones físicas de los combatientes que se transformó en un foro de intensas declaraciones.

En este escenario, Poncho de Nigris captó la atención de la prensa internacional al abordar la fallida negociación para un combate contra Adrián Marcelo.

El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale
El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

Lee también:

El origen de la discordia y el señalamiento de traición

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el paradero del reto lanzado anteriormente, De Nigris fue contundente al explicar el deterioro de su relación con el creador de contenido.

El regiomontano afirmó que, a pesar de haber ingresado como aliados a un programa de televisión, Marcelo optó por descalificarlo públicamente. "Es una gallina, porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La Casa de los Famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir", declaró textualmente el también empresario ante las cámaras.

La atribución de la cobardía hecha por De Nigris sugiere que, para el influencer, el compromiso deportivo fue evadido por falta de voluntad y no por cuestiones de agenda (lo que ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre la credibilidad de los retos entre figuras públicas).

@ernestobuitronnews

Poncho de Nigris se BURL4 y le tira a Adrián Marcelo 😱😆 "es un rajón le da miedo ENFR3NTARME" 🥊 #ebninforma #ernestobuitron #ernestobuitronnews #ponchodenigris #adrianmarcelo

♬ sonido original - Ernesto Buitron News - Ernesto Buitron News

Un giro inesperado: el desafío al profesionalismo de "El Cibernético"

Más allá de la polémica con Adrián Marcelo, De Nigris aprovechó la exposición mediática para elevar la apuesta de su participación en futuras ediciones del Ring Royale.

Al asegurar que busca rivales "de nivel", lanzó un reto formal al luchador profesional "El Cibernético", una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

"Reté al Cibernético. Si en la segunda edición quieren que me suba al ring, tiene que ser con alguien de nivel", sentenció De Nigris. Este anuncio añade una nueva capa de expectativa para la función programada en Monterrey, la cual ya cuenta con combates de alto perfil como los de Alfredo Adame contra Carlos Trejo y Marcela Mistral frente a Karely Ruiz.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]