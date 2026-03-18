Lanzan piñata de Alfredo Adame tras noquear a Carlos Trejo en Ring Royale; así luce la réplica del “Golden Boy”

El pasado domingo 15 de marzo se vivió la primera edición de Ring Royale, el evento de box organizado por Poncho de Nigris que superó un récord en YouTube al convertirse en la transmisión más vista al llegar a 5 millones 800 mil personas conectadas de manera simultánea.

En ese sentido, la transmisión marcó un importante precedente en el mundo del entretenimiento, al combinar el deporte con polémicas personalidades del espectáculo, como Alfredo Adame quien subió al ring para poner fin a una rivalidad de décadas con el cazafantasmas Carlos Trejo.

El enfrentamiento se convirtió en tendencia y el llamado “Golden Boy” se llevó el cinturón del campeonato y la admiración del público, quienes no dejan de celebrar su victoria con imágenes y clips virales. Por este motivo, la foto de la piñata del triunfo de Adame se convirtió en tendencia por el gran parecido.

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Alfredo Adame y Carlos Trejo se subirán al cuadrilátero de Ring Royale. Foto: Redes sociales

Lanzan piñata de Alfredo Adame tras noquear a Carlos Trejo en Ring Royale

Con unos icónicos guantes de oro y el uniforme dorado que utilizó el conductor de 67 años, la piñata de Adame se volvió viral por enmarcar su triunfo.

Además, la piñata del también actor lleva emblemáticos detalles como el cinturón de Ring Royale con las manos arriba como en el clip viral del momento donde anunciaron al ganador y el peinado que no se movió de lugar durante la pelea.

Un aplauso a los de Piñatería Ramirez !!! pic.twitter.com/PXr48WnzIP — Maldomemes (@grandesexytos) March 17, 2026

Cabe mencionar que a pesar de que la pelea terminó con un nocaut, otro momento que acaparó reflectores fue el beso que Trejo le dio a Adame para limar asperezas del pasado y convertir este encuentro en algo trascendental.

Gracias vida por hacerme contemporáneo y dejarme vivir este momento!! El beso de Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring Royale me volvió la esperanza en la humanidad jajaja @AdameGoldenBoy @trejo_oficial @ringroyale #ringroyale #alfredoadame #adame #carlostrejo @trejo pic.twitter.com/lh3M69jZZS — Don Guti (@elgutiverso) March 16, 2026

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