VIDEO: Christina Aguilera comete pifia en concierto; llama “Nuevo México” a CDMX

La cantante Christina Aguilera se presentó en el Palacio de los Deportes con sus mejores éxitos, los cuales marcaron toda una época a principios de 2000 entre los amantes del género pop.

En medio de una vibrante noche, la estadounidense se reunió con sus fans mexicanos para recordar una gloriosa era interpretando éxitos como "Genie in a Bottle" “Beautiful”, sin embargo su actuación dejó una oleada de críticas al equivocarse al dirigirse al público.

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Foto: Laura Villegas/OCESA.

Christina Aguilera llama “Nuevo Mexico” a CDMX

En un momento de interacción con sus seguidores, la diva del pop expresó ante miles de asistentes: “¡Los amo mucho, Nuevo Mexico!", antes de dedicar uno de sus icónicos solos con su melodiosa voz.

A pesar de que la reacción de los fans pasó desapercibida en el momento y continuaron coreando las canciones, el video de su error rápidamente se difundió en redes sociales, provocando decenas de críticas entre los internautas.

Asimismo, las quejas de sus fans no se hicieron esperar, pues aseguran que el show fue muy breve y la producción de la estadounidense les pareció austera.

"Christina Aguilera":

Porque confundió Ciudad de México con Nuevo México durante su concierto en el Palacio de los Deportes pic.twitter.com/FQzhBUyRY8 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 18, 2026

“Alguien no hizo su tarea”

“Le perdono todo porque canta como una Diosa”

“Nos molestaríamos pero sabemos que ellos no estudian geografía y que ni conocen el nombre de sus propias ciudades”

“No se ofendan, así son los artistas”

Fueron algunos de los comentarios de los internautas

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