Zoológico de Ichikawa lanza campaña de donaciones para ayudar al mono "Punch"; ¿cómo funciona?

El mono “Punch” continúa siendo tendencia en todo el mundo al conmover a miles de internautas que lo vieron ser rechazado por su manada en los videos que circularon en redes sociales.

Las agresiones de la manada hacia el bebé mono, han generado millones de vistas, convirtiendo a “Punch” en toda una celebridad del internet, mientras continúa enfrentando un difícil periodo de adaptación en la zona botánica del Zoológico de Ichikawa en Japón.

Con los reflectores puestos en su hábitat, una de las críticas más repetidas entre los usuarios es hacia las instalaciones y las condiciones del lugar, por ello se acaba de lanzar una campaña internacional de donaciones en beneficio del área de chimpancés del Zoológico de Ichikawa.

Leer también: Lisa de Blackpink presume tierno momento con “Punch”, el mono bebé viral; comparte épicas imágenes en Instagram

"Punch" ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales Foto: EFE

Zoológico de Ichikawa lanza campaña de donaciones para ayudar al mono "Punch"

Por medio de redes sociales, la institución dedicada a la conservación animal compartió la "Guía para simpatizantes”, bajo el hashtag #GoPunch en respuesta a las numerosas voces, tanto de Japón como del extranjero, que desean apoyar a “Punch”.

Asimismo, en el comunicado se detalla que las donaciones recibidas se utilizarán para mejorar el entorno de “Punch” y los animales en el Zoológico, así como otros proyectos operativos como la gestión de las instalaciones.

Cabe mencionar que la colecta estará vigente hasta el 31 de mayo y que la cantidad de las aportaciones solo se hará en yenes, por lo que se recomienda consultar el tipo de cambio de cada país.

Para quienes desean unirse a la colecta, se puede participar desde cualquier parte del mundo, consultando los datos que aparecen en la página web oficial del zoológico: https://www.city.ichikawa.lg.jp/site/zoo/54018.html

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza; “salí llorando”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs