Lisa de Blackpink presume tierno momento con “Punch”, el mono bebé viral; comparte épicas imágenes en Instagram

La euforia por el en redes sociales no para, pues el tierno bebé recibe visitantes diariamente de todo el mundo, incluso personalidades famosas como la estrella de Kpop , quien compartió fotos en el Zoológico de Ichikawa.

Durante las últimas semanas, “Punch” se convirtió en todo un fenómeno viral tras la difusión de distintos clips del mono bebé siendo atacado por su manada y buscando refugio en un chimpancé de peluche, sin embargo su historia de abandono derritió el corazón de muchos internautas.

“Punch”: Zoológico de Ichikawa registra "varias filas de gente" tras historia viral del mono bebé; así se integra a la manada. Foto: Redes Sociales

Lisa de Blackpink presume tierno momento con “Punch”

Por medio de Instagram, la intérprete de “Jump”, compartió sus fotos detrás de las rejas de la zona de los primates abrazando a Djungelskog, el inseparable amigo de “Punch".

La cantante de 28 años llevó un muñeco idéntico al de "Punch", sosteniéndolo para llamar la atención, posteriormente tomó algunas fotos del bebé mono a lo lejos y logró captarlo junto a su inseparable amigo de peluche.

De acuerdo con The New York Times, desde que explotó la euforia por “Punch”, las ventas del peluche Djungelskog se han disparado en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

La cantante de 28 años visitó al mono más viral de internet. Fotos: Instagram
La cantante de 28 años visitó al mono más viral de internet. Fotos: Instagram

