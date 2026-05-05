Durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 y toma de Protesta de Bandera de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, el gobernador de la entidad Alejandro Armenta Mier dijo que la soberanía también se defiende desde el interior del país, cuando se combate la pobreza y se reduce la desigualdad.

Acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal señaló que México es soberano que busca paz, no sumisión; cooperación, no imposición; justicia, no intervención.

“Aquí, en Puebla, se defendió la República, la soberanía, se defendió la dignidad nacional…Por eso, el 5 de Mayo no es solo una conmemoración militar, es una lección histórica sobre el valor de la soberanía y la defensa de la República", expresó.

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“Hay quienes celebran presiones extranjeras, quienes piden casi castigos externos, quienes quisieran que decisiones que corresponden al pueblo y a las instituciones mexicanas se tomen en otras naciones, y se equivocan, México no es colonia… México no acepta intervenciones, nuestra Constitución lo dice con toda claridad”, enfatizó Armenta en el Mausoleo al general Ignacio Zaragoza.

Subrayó que México tiene una Presidenta que ha estado a la altura de la historia, que ha hablado con serenidad y firmeza, “que está dispuesta a cooperar, pero no acepta la intervención, la soberanía no se negocia, se defiende”.

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