El desfile de globos gigantes en Xochimilco es un evento para celebrar el Día del Niño en grande. Diversas figuras inflables recorrerán las calles en un ambiente festivo y familiar.

Esta celebración busca ofrecer un espacio de entretenimiento para niñas, niños y familias, combinando color, música y creatividad en CDMX. Aquí te contamos los detalles.

Este desfile de globos inflables el plan perfecto para celebrar a las infancias sin salir de CDMX. Foto: Pexels (imagen ilustrativa)

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¿Cómo será el desfile de globos gigantes por el Día del Niño?

Para celebrar a los peques en su día, en la alcaldía Xochimilco se está preparando el Festival del Globo 2026, con personajes de caricaturas, figuras de animales y otras formas.

Este desfile busca reunir a las familias en un ambiente estilo carnaval, con monumentales globos, comparsas, música, animadores y actividades alternas.

Habrá puestos de comida y bebidas para reponer energía. La cartelera completa será compartida en los siguientes días.

Y para ofrecer una experiencia segura, aquí te dejamos una serie de recomendaciones:

Al ser un evento gratuito y masivo, llega con anticipación para que tus pequeños alcancen un buen lugar.

Utiliza ropa cómoda, protector solar y un sombrero o gorra.

Si planeas llegar en automóvil, considera que podría haber cierres en ciertas vialidades de Xochimilco, sobre todo en las que pasará el desfile.

Mantén vigilado a los menores en todo momento.

No se permite invadir el paso de los contingentes y comparsas.

El Festival de Globos 2026 es para toda la familia. Foto: Pexels (imagen ilustrativa)

¿Cuándo es el Festival del Globo 2026 en Xochimilco?

El Festival del Globo 2026 es el próximo domingo 26 de abril a las 09:00 horas. El recorrido comenzará en la gasolinera Nativitas rumbo al Deportivo Xochimilco, ubicado en Ignacio Zaragoza, Santiago Tulyehualco, Xochimilco, CDMX

Al finalizar el desfile puedes continuar la celebración dentro del de portivo, ya que tendrá actividades artísticas, culturales y deportivas.

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