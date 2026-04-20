Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que 307 mil 241 estudiantes se registraron al programa “Mi derecho, mi lugar” para poder ingresar sin un examen a un lugar en instituciones de educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que representa un aumento del 10% respecto al año pasado.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario destacó que al ya no existir un examen para ingresar al bachillerato, más jóvenes están se están inscribiendo a este programa.

"Destacar que en “Mi derecho, mi lugar” hay un 10% más de inscritos en comparación con el año pasado. Pasamos de 270 mil a alrededor a más de 300m mil. Quiere decir que a los jóvenes están respondiendo muy bien, al no haber el examen más jóvenes se están inscribiendo para estudiar preparatoria".

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En Palacio Nacional, Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, detalló que 54% de los registrados son mujeres y 45% son hombres.

Indicó que el próximo 18 de agosto se darán a conocer los resultados, y del 19 al 26 de agosto se abrirá el registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos.

La subsecretaria destacó que 18 entidades retiran el examen de selección en este año, con lo que se garantizan el acceso sin examen a la educación media superior.

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Estos estados son Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas

"Con el resto de los estados estamos trabajando y en el marco del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana que la Presidenta instituyó el año pasado estamos trabajando fuertemente para que el próximo año y en todo el país tengamos un acceso directo donde todos los estudiantes de secundaria se vayan directito a la preparatoria y sientan que tiene su derecho y tienen su lugar", agregó.

“Son 200 mil nuevos lugares al cierre de 2026 y vamos a evaluar seguir abriendo más espacios”, dijo Sheinbaum al rechazar los exámenes de Comipems e insistir que todas las escuelas públicas son buenas.

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“Las estamos mejorando a todas en infraestructura (...). Los jóvenes tienen que sentirse aceptados por la escuela”, dijo la Mandataria federal.

Tania Rodríguez destacó la ampliación de la cobertura escolar con 44 mil nuevos lugares en 2025, así como reconversión de planteles. Este año se ha decidido que se tengan más de 500 obras nuevas para que lleguen más estudiantes, mencionó.

Mencionó también los planteles “Margarita Maza” Escuelas para generar un “retorno escolar claro” para estudiantes que dejaron la escuela.

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