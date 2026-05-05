El Consejo Universitario de la UNAM sesionará hoy para analizar y en su caso aprobar la terna de candidatos que será enviada a la Junta de Gobierno de la UNAM para designar a un nuevo integrante del Patronato Universitario en sustitución de Mario Luis Fuentes Alcalá, quien concluyó su encargo conforme a lo establecido por la ley.

Durante la sesión, el pleno también evaluará los dictámenes para conferir el grado de profesores eméritos a Juan Roberto Mora Catlett y José Narro Robles, en reconocimiento a sus trayectorias académicas y aportaciones a la institución.

Asimismo, el Consejo revisará una propuesta de modificaciones al Reglamento de Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional, como parte de los ajustes normativos internos.

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En el ámbito académico, también se analizará la entrega de la medalla Gabino Barreda a dos alumnas de la Facultad de Derecho, así como la medalla Alfonso Caso a tres estudiantes de especialización y maestría.

Entre otros asuntos relevantes, el órgano colegiado conocerá el Informe de la Comisión de Difusión Cultural, en el marco de su sesión ordinaria.

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