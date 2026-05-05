Roma. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció este martes la difusión de una serie de fotografías suyas generadas mediante inteligencia artificial (IA) en las que aparece, entre otras, posando en ropa interior.

"En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor", escribió la mandataria en su cuenta de X.

Con ironía, agregó: “Debo reconocer que quien las ha creado, al menos en el caso adjunto, me ha mejorado bastante”.

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Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Meloni acompañó su denuncia compartiendo una de las imágenes en cuestión, donde se aprecia la etiqueta en rojo "Foto falsa generada con IA".

También mostró el mensaje original del usuario que distribuyó el contenido -cuyo nombre fue pixelado-, en el que se leía: "Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza".

En su respuesta, la jefa del Gobierno italiano afirmó que hoy en día, "con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa".

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"El punto va más allá de mí. Los 'deepfakes' son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no", subrayó.

Y concluyó: "Por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera".

Antecedentes

El malestar de Meloni tiene un antecedente directo. En 2024, la dirigente llevó a la Justicia un caso de pornografía deepfake que la tuvo como víctima, en uno de los episodios más resonantes en Europa sobre el uso abusivo de esta tecnología.

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En ese entonces, reclamó una indemnización de 100 mil euros por la difusión de videos manipulados digitalmente en los que su rostro había sido superpuesto sobre cuerpos de otras mujeres en escenas sexuales explícitas. El material, publicado en un sitio pornográfico estadounidense, acumuló millones de visualizaciones durante meses.

La investigación permitió identificar a dos sospechosos –un hombre de 40 años y su padre de 73– a partir del rastreo del dispositivo desde el cual se habían subido los contenidos. Ambos fueron acusados de difamación, un delito que en Italia puede implicar penas de prisión en determinados casos.

El equipo legal de Meloni anunció antonces que, de prosperar la demanda, el dinero sería donado a un fondo de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Su abogada, Maria Giulia Marongiu, definió entonces la suma como “simbólica” y subrayó que el objetivo era “enviar un mensaje a las mujeres para que no tengan miedo de denunciar”.

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El tema también remite a un escándalo reciente en Italia: el foro pornográfico “Phica” —derivado del término coloquial “figa”—, que en 2025 también difundió imágenes manipuladas de Meloni y otras mujeres de alto perfil, acompañadas de comentarios sexistas y ofensivos. El sitio, que llegó a reunir a cientos de miles de usuarios, fue clausurado por sus propios administradores tras una reacción generalizada.

“Estoy indignada por lo sucedido y quiero hacer llegar mi apoyo a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad”, declaró entonces Meloni al diario Corriere della Sera. Y agregó: “Es desalentador constatar que todavía hay quienes consideran normal pisotear la dignidad de una mujer, escudándose en el anonimato detrás de un teclado”.