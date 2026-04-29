Citi anunció el cierre de la venta de 22.6% del total de 24% anunciado en febrero pasado de su participación accionaria en Grupo Financiero Banamex a inversionistas institucionales.

“Los inversionistas en estas operaciones anunciadas en febrero pasado han recibido las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre. Se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses”, dijo Citi en un comunicado.

Citi explicó que una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex.

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Cabe recordar que los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como General Atlantic Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb así como Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

Citi recordó que con este proceso acelerado de venta de Banamex, no anticipa más ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.

“Nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano”, dijo el director de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú.

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Por su parte, el presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo dijo estar muy orgulloso del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex. “El cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi”, añadió.

Citi recordó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica.

“Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex así como cualquier venta adicional, seguirá estando guiada por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.

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