Grupo Financiero Banamex designó a Marcelo Santos como nuevo director general de su Afore, luego de que el consejo de administración ratificara su designación.

La institución informó que Santos cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, trayectoria desarrollada principalmente dentro de Citi y Banamex, donde ha ocupado distintos cargos directivos relacionados con finanzas, estrategia y operación regional.

Antes de asumir la dirección de Afore Banamex, Marcelo Santos se desempeñó como director corporativo de Finanzas de Banamex, posición desde la cual participó en la gestión de temas financieros y de mercado, además de colaborar en diversos comités y órganos de gobierno de la administradora de fondos para el retiro.

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Entre sus responsabilidades recientes estuvo la preparación y avance de la estrategia relacionada con la próxima Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, proceso derivado de la separación del negocio de banca de consumo de Citi en México.

La institución destacó que el nuevo directivo encabezará la estrategia de Afore Banamex con el objetivo de fortalecer la posición de la administradora e incrementar su participación de mercado dentro del sistema de ahorro para el retiro.

Banamex señaló que en los últimos años ha impulsado una estrategia de integración entre Afore Banamex, Seguros y Pensiones Banamex y el Banco Nacional de México, con el objetivo de generar sinergias entre las distintas líneas de negocio enfocadas en individuos y familias.

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De acuerdo con la institución, la llegada de Marcelo Santos permitirá reforzar esa estrategia y ampliar la oferta de productos relacionados con ahorro de largo plazo y retiro.

Dentro de Citi y Citibanamex, Marcelo Santos ocupó diversos cargos financieros tanto en México como en otros países de América Latina. Entre 2021 y 2024 fue director de Finanzas para la banca de consumo de Citibanamex y responsable de Finanzas en México, posición desde la cual mantuvo relación con reguladores, consejos directivos y autoridades financieras.

Previamente, en 2017, fue nombrado director financiero de la banca de consumo de CitiBanamex, con responsabilidad sobre áreas vinculadas con seguros, servicios de retiro y administración de activos.

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También ocupó el cargo de director financiero para el Clúster Cono Sur de Citi, donde supervisó operaciones financieras y regulatorias en distintos mercados de América Latina.

Marcelo Santos cuenta con un MBA por la IAE Business School de Buenos Aires y estudios de posgrado en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina.

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