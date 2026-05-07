Durante mucho tiempo, el mercado de tarjetas intentó convencer al usuario de que elegir bien significaba acumular más: más puntos, más millas, más promociones, más acceso. Pero en 2026, el criterio de valor está cambiando. Para una parte creciente de los consumidores, el verdadero diferencial ya no está en la promesa aspiracional, sino en algo bastante más concreto: entender con precisión cómo funciona el producto, cuánto cuesta usarlo y qué ocurre cuando no se paga a tiempo.

Ese cambio no es menor. También redefine la conversación sobre las mejores tarjetas de crédito. La comparación ya no gira solo en torno al beneficio más vistoso, sino a la calidad de la experiencia completa: claridad en el cobro, facilidad de administración y

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En el caso de Novacard, por ejemplo, la marca comunica abiertamente un modelo con app, sin anualidad, perteneciente a la red de pagos Mastercard, otorgando una cantidad de hasta $200,000 MXN de línea y un esquema de cobro de comisiones diarias fijas cuando no se liquida dentro del periodo de gracia.

La confianza ya no se construye con opacidad elegante

El sistema financiero tradicional convivió durante años con una paradoja: productos masivos explicados como si estuvieran dirigidos a especialistas. Fecha de corte, pago mínimo, CAT, intereses revolventes, cargos por atraso y distintos supuestos de uso aparecían como parte de una gramática normalizada, aunque para una gran parte del público siguieran siendo conceptos difíciles de traducir al día a día.

Lo que está cambiando ahora es la expectativa del usuario. En un entorno donde casi toda experiencia digital compite por ser intuitiva, las finanzas también empezaron a ser evaluadas bajo ese estándar. Un producto puede seguir siendo complejo en su fondo regulatorio, pero comercialmente ya no tiene margen para ser confuso. La confianza, cada vez más, se construye explicando mejor y no escondiendo mejor.

Esta cambiando la expectativa del usuario en los productos financieros. Foto: Cortesía

De la recompensa aspiracional al beneficio verificable

Esta transformación también afecta el tipo de beneficios que generan interés. Programas difíciles de rastrear o recompensas que parecen valiosas pero rara vez se usan están perdiendo fuerza frente a beneficios verificables y cotidianos.

Por eso ganan terreno atributos como cashback real en categorías frecuentes, administración total desde app, reposición clara, protección antifraude y estructuras de pago fáciles de seguir. Novacard, por ejemplo, comunica 5% de cashback en supermercados y 0.5% en todas las demás compras, junto con seguro antifraude y reemplazo sin costo hasta dos veces por año. Ese tipo de propuesta no apunta al prestigio simbólico, sino a la utilidad repetible.

El auge de la legibilidad financiera

Quizá el cambio más interesante del mercado no sea tecnológico, sino narrativo. Los productos financieros que están captando atención no son necesariamente los que inventaron algo radicalmente nuevo, sino los que empezaron a volver legible lo que antes se aceptaba como enredo.

La legibilidad financiera importa porque reduce errores previsibles. Cuando una persona entiende con claridad cuándo compra, cuándo paga y qué costo se activa si extiende el plazo, disminuye la probabilidad de que tome malas decisiones por confusión.

En Novacard, esa lógica se refleja en un ciclo comunicado como 14 días para comprar y 14 días para pagar; si no se liquida el total, se aplica una comisión de $29 MXN + IVA por cada día que la línea estuvo en uso, y también existe otra comisión por pago tardío bajo ciertos supuestos. Más allá de la evaluación que cada usuario haga sobre ese costo, la estructura tiene una ventaja clara: es explícita.

Por qué una tarjeta sin anualidad dejó de ser solo una promoción

Durante años, la anualidad funcionó casi como una cuota de entrada aceptada. Hoy, en cambio, se ha convertido en una de las primeras preguntas del usuario racional. No porque toda anualidad sea injustificable, sino porque cada vez más consumidores revisan si ese costo fijo realmente corresponde con el uso que le darán al producto.

De ahí que la tarjeta de crédito sin anualidad haya pasado de ser una oferta promocional a convertirse en una categoría de comparación por derecho propio. En Novacard, ese atributo forma parte central del mensaje comercial de su producto, junto con la contratación digital, su pertenencia a la red de Mastercard, una tarjeta digital inmediata y un plan con periodo gratuito y cashback.

El verdadero diferenciador: menos fricción cognitiva

Hay una idea que empieza a ordenar toda esta evolución: el mejor producto financiero no siempre es el que promete más, sino el que exige menos fricción cognitiva para ser usado correctamente.

Eso significa menos tiempo interpretando reglas, menos espacio para sorpresas y más capacidad para integrar el crédito a la vida diaria sin ansiedad operativa. Una tarjeta bien diseñada no solo debe permitir pagar; debe ayudar a entender. No solo debe ofrecer una app; debe convertir la app en una herramienta de lectura del gasto. No solo debe prometer beneficios; debe hacer evidente bajo qué condiciones esos beneficios tienen sentido.

En esa lógica, el sector se está moviendo hacia algo más sofisticado que la simple digitalización: hacia productos que compiten por ser inteligibles. Y esa puede ser una de las transformaciones más relevantes del mercado de consumo financiero en los próximos años.

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