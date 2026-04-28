Francia, segunda mayor economía europea, presentó el martes un plan para eliminar progresivamente las energías fósiles, una "hoja de ruta" pionera para un país, según expertos.

El plan se lanzó en Santa Marta, Colombia, durante las primeras negociaciones internacionales sobre cómo abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta.

Aunque no presenta nuevos compromisos, agrupa las políticas y objetivos climáticos ya existentes bajo un mismo paraguas.

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El carbón se eliminaría progresivamente para 2030, el petróleo para 2045 y el gas para 2050.

Analistas señalaron que ningún otro país había publicado un plan tan exhaustivo y que ello envía una señal importante en un momento en que los países están revaluando su dependencia de los combustibles fósiles debido a la guerra en Irán.

"Es la primera de ese tipo", dijo a la AFP Leo Roberts, del grupo de reflexión E3G.

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"Es bastante original, porque probablemente seamos uno de los poquísimos países que tiene un plazo claro para todas las energías fósiles", reivindicó a la prensa el enviado de Francia a la conferencia de Santa Marta, Benoit Faraco.

El objetivo final es alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Los recortes de Francia en las emisiones de gases de efecto invernadero se desaceleraron por segundo año consecutivo en 2025 y siguen muy por debajo de lo necesario para cumplir sus metas climáticas.

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Faraco dijo que Francia decidió seguir adelante por su cuenta después de que una propuesta de hoja de ruta mundial sobre combustibles fósiles fuera bloqueada en la cumbre climática COP30 en noviembre en Belém.

Brasil, que dirigía las negociaciones climáticas, aceptó impulsar en su lugar un proceso voluntario y ha pedido a los países interesados que presenten sus propuestas.

Sin embargo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva incumplió su meta de presentar el suyo propio en febrero.

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