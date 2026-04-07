En el marco del Día Mundial de la Salud, el cual se conmemora cada 7 de abril, expertos en movilidad llamaron a no subestimar el problema de la contaminación, principalmente generada por la congestión vial en las principales ciudades del país.

Estimaciones de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), advierten que las y los mexicanos pierden entre 100 y 200 horas al año en el tránsito, lo que impacta directamente en su salud física y emocional.

“El problema de todo eso es que a mayor congestión, mayor contaminación, mayor emisión de gas efecto invernadero, de CO2, entonces impacta en la calidad de vida de las personas provocando más de 20 mil muertes al año por temas de mala calidad de aire”, explicó Nicolás Rosales Pallarés, presidente de la AMTM.

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Este enfoque será parte central del 17° Congreso Internacional de Transporte (17CIT), cuyo eje temático Personas, Energía y Sostenibilidad pone en el centro a los usuarios, pero también a las condiciones ambientales y operativas que determinan su calidad de vida.

Rosales Pallarés recordó que el 25% de las emisiones contaminantes en el país deriva de la congestión vehicular, motivo por el que resulta necesario buscar mejores alternativas de movilidad.

“No tenemos otro camino más que ser más eficientes en la operación del transporte público, en la modernización del transporte público. Yo te comentaba que a partir de la pandemia se cayó mucho la demanda en todos los medios de transporte, no nada más en México, en todo el mundo. Solo sistemas como el metro que antes transportaban a cerca de 5 millones y medio de personas han perdido capacidad cerca de 16%”, explicó.

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Lo anterior, aseguró, está ligado a que el transporte público es cada vez de menor calidad y más ineficiente: “Eso implica un reto importante para el sector, que es modernizar la flota, capacitar y profesionalizar al personal, a los operadores, de más eficientes y tener una planeación muy puntual por parte de autoridades junto con los mismos operadores de transporte público”.

Jesús Padilla Zenteno, fundador de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), advirtió que la congestión no solo representa un problema de movilidad, sino un factor que incide directamente en la salud cotidiana de la población.

“La congestión se ha convertido en el colesterol de las ciudades; va asfixiando poco a poco calles y avenidas. No hay nadie que no se queje del tráfico ni que no sufra el estrés que implica”, afirmó.

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Frente a este panorama, puntualizó que el 17CIT, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo, contará con mesas de trabajo como “Rumbo a Cero Emisiones: la transición energética del transporte urbano”, donde especialistas analizarán cómo la migración hacia tecnologías limpias puede contribuir no solo a reducir contaminantes, sino a mejorar directamente la salud de la población.

También destacan las mesas “Estrategias para reducir accidentes de tránsito y aumentar la seguridad vial” y “Descongestionando ciudades con inteligencia artificial: el poder de los datos para optimizar el tráfico”, además de sesiones sobre movilidad eléctrica e inclusión.

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dft