El Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, prevé una buena participación de consumidores digitales en México, impulsada por descuentos, promociones y más uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la compra, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

De acuerdo con estimaciones del organismo, ocho de cada 10 consumidores digitales realizarán alguna compra durante la campaña, mientras que una parte importante considera gastar más de 10 mil pesos.

De acuerdo con el director general de la asociación, Pierre-Claude Blaise, las perspectivas para esta edición son positivas debido al crecimiento que mantiene el comercio electrónico, la participación de más de 700 marcas y mayor preparación de empresas en temas de inventario, promociones y logística.

Explicó que las compañías han fortalecido su planeación para atender la demanda durante la campaña, mientras que los consumidores muestran una mayor confianza en las promociones y en los métodos de pago digitales.

“Este año esperamos más de 700 marcas y vemos a las compañías más preparadas, con una mejor planeación de inventarios y ofertas. Además, hay mayor confianza de los consumidores por la transparencia en promociones y métodos de pago, así como una compra más inteligente e informada a través del canal digital”, afirmó Blaise.

La AMVO destacó que actualmente sólo 10% de las empresas mexicanas participa en este tipo de campañas de comercio electrónico, por lo que aún existe potencial de crecimiento para futuras ediciones.

De acuerdo con las primeras proyecciones para el Hot Sale 2026 indican que 48% de los consumidores planea gastar entre 3 mil y 9 mil 999 pesos; 30% considera desembolsar más de 10 mil pesos y 17% prevé compras menores a los 2 mil 999 pesos.

Entre las categorías con mayor intención de compra están computadoras, tabletas, teléfonos celulares, ropa, calzado, aparatos de audio, televisores, videojuegos, boletos de avión y productos de belleza y cuidado personal.

Los descuentos directos sobre el precio serán el principal incentivo de compra, ya que 86% de los consumidores los considera más atractivo. Le siguen financiamiento tradicional, con 40%; bonificaciones bancarias, con 39%; incentivos de producto, con 30%, y logística premium, con 21%.

La asociación identificó además distintos perfiles de consumidores: 41% son compradores que comparan antes de adquirir; 27% espera el evento para comprar al mejor precio; 17% aprovechará promociones durante la campaña y 11% realizará compras impulsivas por descuentos inmediatos.

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