A cinco meses de que puso en marcha el esquema de separación de residuos en tres categorías en la Ciudad de México para su recolección, la administración capitalina lanzó la campaña Separa con Turbo en alianza con Rappi, con la que se promoverá esta medida en las entregas a domicilio.

Al encabezar la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y Rappi Turbo, la titular de la dependencia, Julia Álvarez Icaza, destacó la importancia de separar y reciclar los residuos.

Como parte de esta estrategia, desde ayer las entregas que haga Rappi Turbo se harán en bolsas de papel reciclado en las que viene impreso el calendario de recolección de residuos de la Ciudad de México.

Afirmó que este es un “recordatorio” de que el Gobierno de la Ciudad “no quitará el dedo del renglón” para que el mensaje de la separación de residuos llegue a todos los rincones.

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