La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por en cuatro de las 16 alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana de este sábado 17 de enero de 2026.

Las son Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, en las que se esperan temperaturas entre 4 y 6°C, entre las 02:00 y las 08:00 de la mañana.

Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

