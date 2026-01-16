El Metro informó que la barda perimetral de la línea A no está sostenida con lazos como se difunde en redes sociales.

Expuso a EL UNIVERSAL que es “falso” que la barda perimetral del cajón de vías en el tramo Los Reyes-Santa Marta de la Línea A esté sostenida con lazos.

Agregó que al exterior de la zona se realizan trabajos, que no son ejecutados por el Sistema de Transporte Colectivo, sino por el municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México.

Respecto al cajón de vías de la línea A, subrayó que como lo han anunciado autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México, se llevará a cabo una rehabilitación integral en la Línea A, la cual sufre afectaciones por hundimientos diferenciales propios de la zona.

Leer también: En señal de “protesta”, síndica de Morena en Atizapán de Zaragoza se viste de Salvador Dalí; “vengo a despertar conciencias”, asegura

El Metro informó que la barda perimetral de la línea A no está sostenida con lazos como se difunde en redes sociales. Foto: Especial.

En redes sociales circula un video donde expone que “con lazos y una llanta es como arreglaron la barda de la Línea A del Metro Ciudad de México qué está a punto de caerse”.

“Hace 1 mes reportamos una barda qué pone en riesgo la integridad de los Usuarios del Metro y en vez de darle Mantenimiento, solo la amarraron a un llanta”, indica el video.

#ULTIMAHORA



Con lazos y una llanta es como arreglaron la barda de la Línea A del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX qué está a punto de caerse‼️⚠️



Hace 1 mes reportamos una barda qué pone en riesgo la integridad de los Usuarios del #MetroCDMX y en vez de darle Mantenimiento,… https://t.co/EuZLb97RyX pic.twitter.com/s0MnjnXfRD — Fan MetroViral (@MetroViralMx) January 15, 2026

Al respecto el Metro apuntó que no son lazos sino cinta que indica “prohibido el paso”, y se colocaron por los trabajos que realiza el municipio mexiquense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr