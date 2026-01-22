Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

Un nuevo accidente ferroviario se registró la tarde de este jueves en España, cuando un tren de cercanías que se dirigía a Oviedo sufrió un accidente cuando atravesaba un túnel en Olloniego, en Asturias.

Se trata del cuarto accidente esta semana, desde el primero registrado domingo, cuando un tren descarriló y colisionó con otro en el sur del país, una tragedia que dejó, hasta el momento, 45 muertos.

El tren accidentado este jueves en Asturias sufrió daños en la carrocería, pero no hay víctimas qué lamentar, según informó el diario español El Comercio.

La circulación de la Línea C1 entre Ablaña y Olloniego quedó interrumpida debido a un “desprendimiento de piedras sobre la infraestructura”.

En declaraciones al medio, un maquinista expresó su enojo. “Llevamos mínimo seis meses avisando de que ese túnel estaba mal, pero no se toman medidas, no nos hacen caso", dijo. "Tienen que pasar estas cosas para que reaccionen", añadió.

Más temprano se reportó otro accidente de un pequeño tren metropolitano que chocó con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando "varios heridos leves".

🔴URGENTE | Accidente ferroviario en Asturias: un cercanías acaba con daños al caerle encima la pared de un túnel. pic.twitter.com/b0jPXa9bmN — David Santos (@davidsantosvlog) January 22, 2026

Tragedia ferroviaria deja decenas de muertos en Córdoba

El domingo, los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Aldamuz, en la provincia de Córdoba, cuando cubrían la ruta Málaga-Madrid.

Dos vagones de Iryo acabaron sobre la vía contigua justo cuando iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

Los investigadores descartaron inicialmente un exceso de velocidad de los dos aparatos, que además estaban en una recta, o un error humano, por lo que ahora buscan las explicaciones en las vías y los trenes.

"Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño", insistió este jueves el ministro de Transporte, Óscar Puente, reiterando que el proceso de investigación será "complejo" y largo.

Los familiares de las 45 víctimas mortales empezaron a enterrar a sus allegados, en un país todavía de luto.

Las víctimas serán objeto de un "homenaje de Estado" el 31 de enero en Huelva, la ciudad andaluza de donde venían muchos de los fallecidos.

El lunes, un tren de cercanías sufrió otro accidente en Murcia, en Cataluña. Un maquinista murió cuando se desplomó un muro sobre la vía. Varias personas resultaron con heridas leves.

Los accidentes han puesto en el foco a Puente y al ministerio de Transportes del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.

Así, este martes en Cataluña los maquinistas se negaron a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a casi 400 mil usuarios diarios de media sin transporte.

Según explicó la consejera regional catalana Silvia Paneque, pese a que el gestor de la infraestructura Adif había informado el miércoles que las vías estaban operativas, por la mañana se presentaron a trabajar solamente "6 maquinistas sobre una plantilla total de 140".

