El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que este jueves llegaron a ese país sudamericano los brigadistas mexicanos que ayudarán en el combate de incendios forestales en el sur del territorio.

La cancillería chilena indicó que son 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México.

En un mensaje en su cuenta de X, abundó que junto con los brigadistas también llegaron al país 368 kilos de carga "para el combate de focos activos en la zona".

El contingente, procedente de Guadalajara, Jalisco, se desplegará en los múltiples focos de incendio activos desarrollando diversas tareas, según informó el Gobierno de Chile también en la red social.

Al respecto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció a través de su cuenta de X, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el apoyo enviado.

145 brigadistas mexicanos y más de 360 kilos de carga llegaron a Chile para ayudar en el combate de incendios forestales. Foto: X / Vía @Minrel_Chile

Incendios forestales en Chile han dejado más de 20 muertos

El país sudamericano enfrenta una serie de incendios forestales en el sur del territorio, que han dejado por lo menos 22 personas fallecidas, más de 20 mil damnificados y más de 40 mil hectáreas calcinadas.

Desde el sábado pasado, las llamas afectan a las regiones sureñas de Ñuble y Bíobio, y hasta este jueves se mantienen en alerta roja.

Desplegamos todos los recursos disponibles para combatir los #IncendiosForestales en el sur de nuestro país. pic.twitter.com/V24ZAvxgCm — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 21, 2026

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010, de acuerdo con la Conaf.

El cambio climático, la sequía que dura más de una década y la expansión de la llamada "interfaz urbano rural" (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, según expertos. *Con información de EFE

