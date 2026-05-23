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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván (PAN), posteó un video en sus redes sociales, en el que aseguró que padece una persecución política por parte del gobierno federal.
La mandataria estatal refirió que el mediodía de este sábado recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República por el caso del narcolaboratorio hallado en su entidad el pasado 18 de abril, donde fallecieron dos elementos de la CIA en un accidente vehicular.
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"¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Si la persecución política en mi contra continúa. Y como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad. Hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, indicó Campos.
FGR cita a Maru Campos a declarar el próximo 27 de mayo por caso de agentes de la CIA; "Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, dice
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JACL
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