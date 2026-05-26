Gestionar el almacenamiento en la nube se ha vuelto una necesidad prioritaria para los usuarios de servicios digitales, ya que la cuota gratuita de 15 GB que ofrece Google se distribuye entre Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Cuando este límite se alcanza, el usuario deja de recibir correos y no puede cargar nuevos documentos o copias de seguridad. La herramienta oficial de administración de Google One permite revisar y eliminar de forma centralizada correos con archivos pesados, documentos de gran tamaño y contenido multimedia innecesario en un solo lugar.

Esta herramienta de Google te facilitará la navegación en Internet al darte resultados más concisos de tus búsquedas. Foto: Android

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Estrategias para depurar Google Drive y Gmail

La limpieza de Google Drive comienza por la identificación de los elementos que generan mayor carga en la cuota. Al ingresar a la lista de almacenamiento de la plataforma, el sistema permite ordenar automáticamente los documentos y carpetas de mayor a menor tamaño.

Es fundamental recordar que los archivos descartados siguen ocupando espacio hasta que el usuario vacía la papelera desde el menú lateral izquierdo.

En el caso de Gmail, la acumulación de mensajes con archivos adjuntos suele ser la causa principal del agotamiento del espacio.

El soporte técnico de Google sugiere utilizar comandos en la barra de búsqueda superior, tales como (has:attachment larger:10M), para filtrar y eliminar los correos que superan dicho peso. Asimismo, es posible realizar limpiezas masivas mediante las categorías (category:promotions) o (category:social) para deshacerse de publicidad acumulada.

Al igual que en Drive, las carpetas de Spam y Papelera deben vaciarse manualmente para liberar la cuota de manera efectiva.

Imagen: especial

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Optimización de Google Fotos y recomendaciones técnicas

Google Fotos representa a menudo el mayor consumo de almacenamiento debido a la alta resolución de las imágenes y videos modernos. Una medida preventiva eficaz consiste en cambiar la configuración de la copia de seguridad a la modalidad de (Ahorro de almacenamiento), la cual comprime los archivos sin sacrificar la calidad visual de forma significativa.

El sistema cuenta además con una sección dedicada a elementos multimedia pesados, desde donde el usuario puede eliminar capturas de pantalla, videos de larga duración o fotografías borrosas.

Según el Centro de Soporte de Google, (utilizar las herramientas de liberación de espacio integradas en la cuenta es el método más rápido y seguro para recuperar gigabytes en cuestión de minutos).

Mantener un monitoreo constante del uso de datos evita la necesidad de contratar planes de pago adicionales y garantiza que las herramientas de productividad sigan funcionando correctamente para el usuario cotidiano.

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