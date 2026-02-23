Los milmillonariios del país nunca habían sido tan ricos como hoy. En 2025, la fortuna conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó la cifra histórica de 3.9 billones de pesos, la más alta desde que se tiene registro, multiplicándose 4.2 veces desde 1996. Así los señala el más reciente informe de Oxfam México, titulado Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder.

La organización indica que el 1% de la población mexicana percibe 35% del ingreso total de la economía y posee el 40% de la riqueza privada nacional, además es responsable del 23% de las emisiones contaminantes.

En contraste, 18.8 millones de personas en el país no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones vive con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.

El informe enfatiza que las fortunas acumuladas por los ultrarricos influyen directamente en la política pública del país. “El poder económico de los ultrarricos, que se refleja en el tipo de infraestructura social y productiva en la que invierten, hace que tengan, de facto, un poder de veto sobre el modelo de desarrollo de nuestro país y pone en riesgo nuestro futuro democrático”, señala Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.

Slim gana en un segundo 273 dólares

Entre 1996 Y 2025, Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina y el Caribe, aumentó su fortuna más de ocho veces. Desde 2020, su riqueza creció 66%, acumulando 107 mil 100 millones de dólares, el mayor monto en su historia. Con un crecimiento diario de 23 millones 650 mil 891 dólares, equivalentes a 273 dólares por segundo. “Slim obtiene en un abrir y cerrar de ojos lo que una persona con salario mínimo tarda 19 días en conseguir”, advierte el comunicado sobre el informe.

No obstante, el ganador desde la pandemia entre los milmillonarios fue Germán Larrea, al multiplicar su fortuna 2.4 veces desde 2025. Para dimensionar esta alza en la riqueza de los milmillonarios, Oxfam calcula que si hoy solo se destinara el rendimiento real de sus fortunas desde 2020 (dejando intacta su riqueza conjunta al inicio de la pandemia) a la contratación de personas trabajadoras que ganen el salario mínimo de 2025, se podría contratar a 21 millones de personas por un año, casi dos de cada tres personas en informalidad laboral en México.

El informe alerta que el modelo económico mexicano beneficia a las personas más ricas a expensas de quienes perciben menores ingresos. Después del cambio en el modelo, tras la crisis de la deuda, la economía mexicana en su conjunto ha crecido a un ritmo muy bajo desde 1981, con una tasa cercana al 2 % anual en promedio.

En el acumulado, el ingreso por persona apenas ha crecido en los últimos 35 años: hasta 2024, el producto interno bruto (PIB) per cápita ha aumentado apenas en 16 % en términos reales respecto a sus niveles de 1981. En contraste, el mismo indicador en países como Brasil, España, Estados Unidos y China ha aumentado 58%, 98%, 111% y 2,796% respectivamente.

“En un país donde el crecimiento del capital es mayor que el de la economía, la desigualdad se convierte en una consecuencia previsible para el estado y difícil de eludir para su población. Esta concentración es producto de un modelo económico injusto en el que apenas una veintena de personas se enriquecen a costa del tiempo, el trabajo y el esfuerzo de millones”, asevera Carlos Brown, director de programas de la organización.

Por otro lado, la desigualdad, según Oxfam, no sólo se mide en pesos, sino también en segundos. El tiempo libre se ha vuelto un privilegio frente a las dobles o hasta triples jornadas que lleva a cabo parte de la población El contraste se hace más evidente en el caso de las mujeres: frente a un hombre del 1 % más rico, una mujer del 10 % más pobre destina 2.7 veces más tiempo al trabajo no remunerado, mientras que frente a una mujer del 1 % más rico destina apenas 1.4 veces más.

Nueve medidas contra la acumulación extrema

Frente a la desigualdad rampante en el país, Oxfam presenta en su informe 9 propuestas “para la construcción de un estado más orientado al interés público en los hechos y con medidas que transformen, reparen y redistribuyan los recursos y el poder en el modelo económico mexicano”.

Las medidas, orientadas a través de tres ejes (transformar, reparar y redistribuir), pretenden ser un punto de partida desde distintas agendas para contrarrestar los efectos de la acumulación extrema de riqueza en los últimos 45 años.

Movilizar los flujos de inversión de manera justa y democrática

Fortalecer los mecanismos de protección de derechos

Ampliar mandatos de órganos reguladores de la política económica

Visibilizar y corregir la irresponsabilidad fiscal de los milmillonarios

Promover políticas de cuidados incluyentes mediante la participación colectiva

Impulsar una nueva gobernanza democrática del agua como derecho humano

Desarrollar infraestructura social para la redistribución de los cuidados

Reasignar el subsidio a la electricidad para que sea progresivo

Financiar el transporte público masivo eléctrico de manera progresiva

