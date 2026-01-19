Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios ha crecido tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, según el más reciente informe “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, publicado por Oxfam este lunes.

La organización señala que, desde 2020, la fortuna combinada de los ultrarricos ha crecido un 81%, alcanzando una cifra histórica de 18.3 billones de dólares. En contraste, casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, con un promedio de 8.3 dólares al día.

Esta concentración de la riqueza, según el informe, viene acompañada de oligarquías cuyas decisiones impactan negativamente en las personas de menores ingresos. El gobierno de Trump, sostiene, es un claro ejemplo, pues “redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder monopolístico y empujó el valor de acciones ligadas a la inteligencia artificial”.

La publicación puntualiza que las personas más ricas del planeta han construido su poder político comprando apoyos, invirtiendo en legitimar el poder de las élites y garantizándose un acceso directo a las instituciones.

Oxfam calcula que los milmillonarios tienen 4 mil veces más probabilidades de ocupar un cargo político que las personas comunes. Además, han expandido su dominio sobre los medios de comunicación y las empresas de Inteligencia Artificial (IA).

El documento también cita un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que concluyó que los países con mayor desigualdad tienen una probabilidad siete veces mayor de experimentar erosión democrática que los países con menor desigualdad. Este proceso incluye debilitamiento del sistema de equilibrio de poderes, restricción de libertades civiles, manipulación de elecciones, normalización de prácticas autoritarias y la concentración de poder en un sólo líder político.

Ven “complicidad fiscal” en América Latina

A la par del informe Global, Oxfam publica la nota informativa “Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?”, la cual destaca que la región registra hoy un récord de 109 milmillonarios (14 más que a fines de 2024), con una riqueza conjunta de casi 622 millones de dólares, casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú.

El mexicano Carlos Slim sigue encabezando la lista como la persona más rica de la región. “En los últimos cinco años desde el inicio de la pandemia, Slim ganó en un segundo lo que a una persona promedio en México le toma una semana de trabajo”, destacó la organización.

“Mientras la riqueza de los milmillonarios ha crecido en promedio un poco más de 491 miles de dólares al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna. Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones”, advierte Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con la organización, el 53.8 % de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del 37.3 % mundial. Sólo cinco países de la región aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones.

La publicación indica que el 65% del patrimonio de los milmillonarios en América Latina y el Caribe está en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía. Además, en los últimos 25 años, al menos 16 presidentes en 11 países de América Latina llegaron al poder tras dirigir grandes empresas, entre ellos destacan Daniel Noboa, en Ecuador, y Javier Milei, en Argentina.

“En la región, los sistemas fiscales se han convertido en cómplices de esta desigualdad. En una de las regiones del mundo con la mayor polarización entre la riqueza en manos del 1 % más rico y el 50 % más pobre, las estructuras tributarias son incapaces de frenar esta acumulación extrema”, aseveró Oxfam en un comunicado.

Con en fin de atender la creciente desigualdad, la organización instó a gobiernos a seguir algunas medidas como:

Implementar planes nacionales para reducir la desigualdad, con metas claras y seguimiento.

Gravar la riqueza y las herencias del 1% más rico para limitar el poder de los superricos.

Regular la influencia política y mediática de las élites, garantizando independencia y transparencia.

Proteger las libertades democráticas y fortalecer la participación ciudadana.