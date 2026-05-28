Tendencias | 28-05-26 | 21:08 | Actualizada | 28-05-26 | 21:08 |

Recientemente, diversos para mejorar la limpieza del baño se han popularizado por su efectividad y bajo costo. Uno de los más comentados consiste en , una práctica sencilla que puede ayudar a eliminar los malos olores y prevenir daños en las tuberías.

Aunque muchas personas desconocen sus beneficios, este método puede convertirse en un gran aliado para el mantenimiento del baño cuando se realiza correctamente y al combinarse con ingredientes naturales como bicarbonato y vinagre para potencia el efecto de limpieza.

Uno de los principales beneficios de tirar agua caliente en el inodoro es ayudar a remover residuos acumulados dentro de las tuberías. El calor facilita que restos de jabón, grasa, sarro o suciedad adherida se desprendan fácilmente, evitando obstrucciones menores.

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Foto: Canva
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¿Cómo aplicar este truco casero correctamente?

Para realizar este método de manera segura, se recomienda:

  • Calentar agua sin dejar que hierva completamente.
  • Verterla lentamente dentro del inodoro.
  • Esperar algunos minutos antes de descargar.

Es importante evitar el agua hirviendo, especialmente si el sanitario es de porcelana delicada, ya que los cambios bruscos de temperatura podrían dañarlo.

Para crear una mezcla con una reacción efervescente que ayuda a desinfectar, eliminar sarro y combatir malos olores sin utilizar químicos agresivos, puedes combinar agua caliente con bicarbonato y vinagre.

Foto: Pixabay
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Beneficios de tirar agua caliente en el inodoro

Entre las ventajas de aplicar este método destacan:

  • Ayuda a prevenir malos olores.
  • Favorece la limpieza de tuberías.
  • Reduce acumulación de residuos.
  • Complementa la higiene del baño.
  • Es económico y fácil de realizar.

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dcs

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