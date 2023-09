Andrea Legarreta explota contra programa y niega que Mónica Noguera sea la amante de Erik Rubín

Andrea Legarreta explotó contra el programa Chisme No Like, donde sus conductores aseguraron que la razón por la que la conductora y Erik Rubín se separaron fue por Mónica Noguera, pues supuestamente el cantante y la exesposa de Memo del Bosque mantuvieron un romance.

La conductora de "Hoy", visiblemente molesta, habló de la polémica que se generó en redes, durante el matutino de Televisa y junto a sus compañeros, se lanzó contra el programa y llamó "escoria" a Javier Ceriani y Elisa Beristain, a quien tachó de mentirosos e inhumanos por inventar esa versión que puso en el centro de la crítica a una mujer, Mónica Noguera, quien ha recibido insultos en las redes.

Legarreta recordó que ya son muchas mentiras las que se han dicho sobre ella y su familia, ya que en el pasado, dichos conductores aseguraron que Legarreta mantenía un romance con el actor chileno Cristian de la Fuente, y que incluso se veían a escondidas en un hotel en la Ciudad de México.

Andrea Legarreta niega infidelidad de Erik Rubín

Andrea Legarreta fue enfática al decir que no le da risa lo que se dijo de ella y su esposo en ese programa de espectáculos, por el contrario, se siente indignada porque hablaron mal de Mónica Noguera, "una mujer extraordinaria" que no porque asista al mismo gimnasio que Erik, significa que haya algo entre ellos, aclaró.

“Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani, una tal Elisa Beristaín (...) dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik, y que por es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde", expresó.

Legarreta recapituló varias mentiras que ese par de conductores han dicho sobre ella y su familia, y aunque aseguró que a sus hijas no les afecta porque ya saben cómo funciona, esto no significaba que legalmente no se pueda proceder, e hizo un llamado para que todos los famosos que han sido difamados por ellos, actúen legalmente.

"Son un par de asquerosos mentirosos, y qué bueno que sí proceden porque alguien tiene que detenerlos, lo estoy haciendo por Mónica", dijo con molestia.

Mónica Noguera, quien tiene pareja desde hace nueve años y con quien celebró su aniversario hace unos días, negó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que esta versión fuera real.

Mónica Noguera celebra su aniversario con su novio en medio de versiones que la señalan como la tercera en discordia entre Andrea Legarreta y Erik Rubín.

"No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Érik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos"; especificó que incluso su novio y Erik Rubín se conocen y son amigos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en mayo, sin embargo, ambos han dicho en diversas ocasiones que la puerta para intentarlo de nuevo está abierta.

