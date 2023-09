Mónica Noguera emprendería acciones legales contra programa que difundió rumor sobre infidelidad con Erik Rubín

A un año de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, hace unos días volvieron a ser el centro de atención debido a que el programa "Chisme no like" afirmó que el colapso de su relación de 21 años se debió a una supuesta infidelidad cometida por el exintegrante de Timbiriche con la conductora Mónica Noguera.

Recordemos que en su momento, la pareja explicó que la decisión de alejarse se tomó con amor y que continuarían trabajando en proyectos juntos; incluso, siguen compartiendo el mismo hogar. Sin embargo, en el programa de espectáculos se reveló que la relación entre Noguera y Rubín se descubrió a través de mensajes de texto que serían vistos por la presentadora de "Hoy".

Asimismo, aseguraron que el acercamiento entre ellos se dio cuando Noguera asistió a ejercitarse a un gimnasio al que también va el intérprete de "Princesa Tibetana" y Legarreta; esto a pesar de que la conductora a quien se señala como la tercera en discordia, mantiene un amor desde hace nueve años con su pareja Julien Leoni, y recientemente celebraron su aniversario con una fotografía en la que aparecen besándose.

Aseguran que Mónica Noguera fue la culpable de que Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín se separaran hace casi un año.

¿Cómo reaccionaron los involucrados a la historia de infidelidad?

La versión provocó la indignación de Legarreta, quien aprovechó el matutino de Televisa para hablar sobre la polémica y lanzarse contra los conductores principales de 'Chisme no like', Javier Ceriani y Elisa Beristain. En sus declaraciones, los calificó de escorias y los tachó de mentirosos e inhumanos por inventar la historia que puso a Noguera en el centro, desencadenando una serie de insultos hacia ellos.

Más tarde, Rubín también reaccionó frente a la prensa, y en tono molesto, hizo una broma al decir que, si lo que querían escuchar era que el relato de los periodistas fuera real, entonces confesaba que sí había sido infiel.

Ahora es Noguera quien se ha pronunciado y, aparentemente, está próxima a presentar una demanda contra "Chisme no like".

Andrea Legarreta, molesta con programa que asegura que Erik Rubín le fue infiel.

Mónica Noguera demandaría a "Chisme No Like"

Resulta que en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el abogado de Noguera, Guillermo Pous, comentó que los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain podrían tener repercusiones legales por difundir la noticia que causó daños morales a la famosa mexicana.

"Independientemente de si la información es verdadera o falsa, eso no significa que no se haya causado un daño moral. Se podría iniciar un proceso legal por violar la privacidad, el honor, la reputación y la intimidad, daños que son irreparables. Se podría buscar una compensación", explicó.

Dado que "Chisme no like" se transmite en Estados Unidos, el licenciado también fue interrogado sobre posibles obstáculos legales, a lo que detalló que no existiría ningún problema.

"Se podrían buscar alternativas para eliminar los contenidos de la plataforma y, posteriormente, tomar acciones legales contra el canal o los responsables por difamar la imagen de la persona afectada. No se trata de censura", agregó Pous.

Además, aclaró que si bien Noguera salió a dar explicaciones fue por cortesía y no porque estuviera obligada a hacerlo. "Noguera no tiene por qué ofrecer explicaciones ni disculpas", defendió.

Por su parte, la conductora señaló sentirse triste por la polémica y porque sabe que en la casa de Legarreta han pasado por una situación complicada. "Ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Érik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en "Commando", sus nenas están en "Commando, nos vemos", aclaró.

