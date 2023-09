Erik Rubín bromea con los rumores y dice que él y Mónica Noguera se casarán pronto

Pese a que la noticia de la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta se dio a conocer hace más de medio año, los rumores en torno a cuál fue la causa de su rompimiento siguen latentes, luego de que esta semana se sugiriera que la decisión habría tenido lugar luego de que el músico le fuera infiel a la conductora con Mónica Noguera, por lo que el integrante de Timbiriche prefirió tomar con comicidad las historias que se dicen de él, a tal grado que hasta bromeó indicando que el próximo mes se casará con Mona, como la llaman sus colegas.

Fue la semana pasada cuando el programa "Chisme no like" habló acerca de la posibilidad de que Noguera y Rubín hubieran vivido un romance cuando el músico seguía siendo pareja de Legarreta, situación por la que la conductora de "Hoy" habría tomado la decisión de poner fin a su matrimonio de más de 22 años, una versión muy distinta a la que ellos habrían dado a conocer, expresando que su separación se había dado desde el amor y pensando en el bien de su familia.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, el supuesto romance habría tenido lugar en las instalaciones de Commando, el gimnasio de Andrea y Erik, para -más tarde- ambos emprendieran un viaje a Tulum.

La primera en reaccionar ante estos dichos fue Andrea que, al día siguiente de que se produjera el rumor, pidió a la producción de "Hoy" que le diera un momento para hablar acerca de lo molesta que se encontraba ante la situación, reiterando que, más que por ella y sus hijas, se sentía inconforme por la posición en que había puesto a Noguera, sugiriendo que tomaría acciones legales en contra de quienes produjeron las especulaciones.

"A mí no me causa risa, me causa indignación, como mujer, ella es una mujer extraordinaria, una mujer divina, que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde (...) la credibilidad de estos señores está por los suelos, nosotros sabemos nuestra historia, no entiendo cómo son capaces de dormir en paz, es una tras otra, ofenden, insultan, ponen en jaque a familias, a personas que son seres humanos, entonces ustedes dos son un par de ´asquerosos´, ´mentirosos", y qué bueno que hay demandas que sí proceden porque alguien tiene que detenerlos, lo estoy haciendo por Mónica", destacó.

Ante este pronunciamiento, los presentadores de "Chisme no like" no se quedaron callados y enviaron un mensaje a Legarreta, indicándole que tenían pruebas, no sólo del presunto romance entre Erik y Mona, sino sobre la vida de Andrea la cual, aseguraron, la podría dejar muy mal parada.

“No te hagas la gallita porque nosotros dormimos muy tranquilos, nosotros investigamos, no leemos teleprompter como lees vos. Todo se va a saber, Andrea y tu pasado; cómo llegaste a Televisa, todo lo que has hecho bien y mal", indicaron al celebrar que la televisión ya no es el medio que rige a todas las otras formas de comunicación, sugiriendo que la conductora había denostado su carrera por trabajar para las redes sociales.

Ante este clima de tensión, el día de ayer Rubín fue captado por diversos medios, entre ellos, el reportero de "Chisme no like", Eduardo Mitzu, quien fue el primero en cuestionar al cantante acerca del rumor, pues le pidió que le respondiera si eran ciertos o no los rumores que había publicado el programa para que el que trabaja, al que el músico contestó con una sonrisa y una respuesta que ninguna ni ninguno de los presentes se esperaba, pues decidió bromear con el tema.

"Nos agarraron con las manos en la masa, ya nos apañaron", dijo sarcásticamente, mientras preguntaba al reportero dónde estaban las fotos que comprobaban que él y Mona habían estado juntos en Tulum, a lo que le contestaron que los conductores habían asegurado que pronto serían publicadas, por lo que expresó: "Pues que salgan".

Aunque sí destacó que le parecía una noticia "absurda" pero, después, volvió a ser sarcástico:

"Yo confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera, ¿cómo la ves desde ahí?, ¿qué más quieres?, confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes, escuchen lo que estoy diciendo, confieso tener un romance, nos casamos en un mes, ya, Andrea va a ser nuestra madrina", dijo a la prensa, a la que luego les hizo reflexionar sobre el hecho de que sólo querían que respondiera lo que ellas y ellos querían escuchar.



