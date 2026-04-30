Galilea Montijo no niega que está a la vanguardia, cuando de procedimientos estéticos se trata y, sin complejos, reconoce que se sometió a un tratamiento para evitar la piel sobrante de los párpados, lo que niega es que eso le dejara daños colaterales.

La conductora de "Hoy" acudió a un evento de la clínica en que se realizó su última intervención estética, debido a que su doctora abrió una nueva sucursal y, ella, fue invitada a cortar el listón inaugural.

Ahí fue cuestionada acerca de qué opinión le merecía las criticas que recibió, luego de que su rostro luciera visiblemente cambiado en el programa "Hoy".

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Con franqueza, "Gali" señaló que los comentarios no le afectaron, aunque reconoció que, quizá, habría sido mejor esperar unos días, en lo que su rostro se desinflamaba, para aparecer en cuadro.

"Jamás me vi como se ve en las fotografías (que se mostraron en redes), las críticas, hoy en día, no (me afectan), porque estoy agarra de mi familia, de la gente que me quiere, de la gente que me conoce, del público que me tira buena onda, pero bueno, me queda claro que en procedimientos estéticos, sí te tienes que tomar tu tiempo para desinflamar".

También aclaró que su doctora es la primera que la alienta a no someterse a procedimientos que no necesita, por lo que tiene la firme convicción de que trata con especialistas que se conducen a través de la ética.

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"Les digo a mis doctoras ´quiero hacerme esto´ y me dicen ´no', les dijo ´pero salió esto´ y dicen ´no, todavía no lo necesitas´, son, de verdad, tan correctas, no nada más para venderte o para que te hagas todos los tratamientos y pagues, sino que te hacen un estudio de lo que realmente necesitas".

Galilea explica cuál fue el procedimiento por el que cambió su expresión

Galilea Montijo y Bárbara de Regil en la inauguración de la nueva clínica de Medae, clínica de procesos estéticos y de antienvejecimiento. Foto: Instagram, vía @medae_

También dio detalles del porqué optó por el lifting de cejas, en vez de usar bótox, un proceso mucho menos invasivo, pues reveló que los efectos del toxina botulínica que hace en su piel no son muy positivos.

"A mí el botóx me cae muy mal, me lo pone acá (en la frente), y los ojos y la mirada se me hacía espantosa, entonces tomamos la decisión, me dijo ´wey, ya..., ¿por qué no levantamos la ceja y ya te quedas si nestarte poniendo bótox?´, eso fue lo que pasó, pero ni tengo el ojo torcido, sí sonrió, no me van a correr de Televisa, hasta donde yo sepa, todavía no", precisó.

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Y, si bien, la conductora afirma que en lo personal, las críticas no juegan un papel importante, reconoció que, los dichos sobre su persona la han afectado en lo que se refiere a propuestas laborales.

"En lo único que me afecta es que se me acen campañas, porque yo trabajo con mi imagen, vendemos imagen, de ahí en fuera, en lo personal, me quedo con lo bonito".

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