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Si necesitas una laptop para trabajar, estudiar o realizar tus actividades diarias sin gastar de más, esta promoción de Amazon México merece tu atención.
La ASUS Vivobook Go 14 ahora está disponible con un 22% de descuento, por lo que puedes conseguirla por menos de 7 mil pesos, una oferta difícil de ignorar dentro de su categoría.
Además del ahorro inmediato, Amazon ofrece la posibilidad de pagarla a meses sin intereses con tarjetas participantes, facilitando aún más la compra de un equipo confiable y versátil.
¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook Go 14?
La ASUS Vivobook Go 14 está diseñada para quienes buscan movilidad sin sacrificar rendimiento. Gracias a su diseño compacto y peso ligero, puedes transportarla fácilmente en una mochila para trabajar desde la oficina, la universidad, una cafetería o desde casa.
Su acabado moderno y elegante también la convierte en una excelente opción para estudiantes y profesionistas.
Pantalla de 14 pulgadas para mayor comodidad
Esta laptop incorpora una pantalla de 14 pulgadas que ofrece una experiencia visual cómoda para navegar por internet, realizar videollamadas, editar documentos o disfrutar de tus series y películas favoritas.
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Además, sus biseles delgados ayudan a aprovechar mejor el espacio de visualización sin incrementar el tamaño del equipo.
Rendimiento para las tareas del día a día
La ASUS Vivobook Go 14 está equipada para responder con fluidez a las actividades más comunes, como:
- Navegar por internet con múltiples pestañas abiertas.
- Utilizar programas de Office y herramientas de productividad.
- Asistir a clases o reuniones virtuales.
- Reproducir contenido en streaming.
- Gestionar archivos y documentos con rapidez.
Su combinación de procesador eficiente, memoria RAM y almacenamiento de estado sólido (SSD) permite un arranque más rápido del sistema y una mejor respuesta al abrir aplicaciones.
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