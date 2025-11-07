Motul, Yucatán.- Un hombre perdió la vida en un anexo, que presuntamente operaba sin permisos en la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Motul.

El centro de rehabilitación, conocido como “Ebenezer”, ubicado en un predio de la calle 43 entre 52 y 54, fue clausurado tras confirmarse el deceso.

Los primeros reportes indican que en esta ocasión no fue un joven el que falleció, sino un hombre identificado como José C. B., de 83 años, quien habría ingresado al sitio apenas el 1 de octubre.

Elementos de la Policía Municipal entrevistaron a M.C.L.G., quien se identificó como la responsable del lugar, quien declaró que desde la mañana de ayer el adulto mayor manifestó malestar físico y dolor corporal.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para determinar la causa exacta de la muerte mediante la necropsia de ley, pues en fechas recientes se habló de otra muerte en otro anexo.

Hay que precisar que personal jurídico del Ayuntamiento de Motul colocó los sellos de clausura en el establecimiento, por operar sin licencia municipal vigente.

Más tarde arribaron peritos y personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

También en julio de este año, en un anexo del municipio de Umán, se registró el fallecimiento de un joven identificado como David M. S., de 22 años, quien llevaba alrededor de seis meses internado en el lugar.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que personal del centro de rehabilitación amarró e inmovilizó al joven porque tuvo una crisis.

Sin embargo, horas después comenzó a presentar convulsiones y posteriormente quedó inconsciente.

Las investigaciones revelaron que el muchacho, además fue golpeado en varias ocasiones mientras estaba amarrado.

dmrr/cr