Pachuca.- Activistas de diversas organizaciones de la sociedad civil en Hidalgo rechazaron las medidas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adelantar el periodo vacacional en los centros escolares, al asegurar que se trata de una decisión carente de sensibilidad e invisibiliza las necesidades de millones de niñas y niños, por lo que alistan una manifestación para el próximo lunes.

Organizaciones como Cranosinostosis, Código Violeta, Construyendo Esperanzas, Yo Te Creo, Treacher Collins y Creciendo Juntos rechazaron y denunciaron la pretensión de la Secretaría de Educación Pública federal de adelantar el periodo vacacional a partir del 5 de junio. Señalaron que es una medida autoritaria y carente de sensibilidad de género, además de que es “profundamente adultocéntrica”.

Acusaron que esta decisión deja de lado las necesidades cotidianas de niñas, niños y adolescentes, así como de sus familias, ya que la escuela no sólo es un espacio académico, sino que para muchos representa refugio, alimento, protección y la posibilidad de mantenerse fuera de escenarios de violencia.

De esta manera, señalaron que eliminar las clases desplaza las labores de cuidado hacia las familias y, principalmente, hacia las mujeres, quienes absorben la carga económica, emocional y la organización del cuidado de los menores.

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También acusaron que esto limita los espacios de participación, organización y convivencia, además de ampliar la brecha de género y generar condiciones de desprotección, sobre todo para quienes viven violencia dentro de sus hogares.

“Con profunda indignación nos damos cuenta de que, una vez más, el espectáculo y los intereses económicos se colocan por encima de la vida, la dignidad, la educación y el bienestar de la niñez”, señalaron.

Ante ello, convocaron a la comunidad educativa y a la sociedad en general a denunciar públicamente esta medida mediante una manifestación que se realizará el próximo lunes al mediodía en la explanada de Plaza Juárez.

Exigieron que la niñez no sea sacrificada ni subordinada a la lógica del mercado, el espectáculo y el abandono institucional. Esto, luego de que la Secretaría de Educación Pública federal determinara una modificación al calendario escolar, bajo el argumento de las altas temperaturas y de la organización del Mundial de Fútbol.

afcl