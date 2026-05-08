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El gobierno federal colocó un bono sustentable por 8 mil millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Los recursos levantados en el mercado de deuda nacional a través de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se destinarán para proyectos de infraestructura educativa estatal.
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Servirán para el programa “Más Escuelas para el Bienestar” y se canalizarán a las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y mejora de planteles.
Así, se podrá cumplir con el objetivo de ampliar la cobertura educativa, fortalecer las condiciones de aprendizaje y atender rezagos en este sector.
Con esta colocación, el gobierno federal fortalece sectores estratégicos como la educación, para que más estudiantes tengan acceso a servicios e instalaciones de calidad.
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El bono MEXBNCB 26X recibió las asignaciones crediticias:
“AAA(mex)vra”, por parte de las calificadoras Fitch México, y de S&P Global Ratings con “mxAAA”.
Dichos valores significan que el emisor cuenta con una alta y sólida capacidad de pago, es decir que honrará las obligaciones contraídas con los inversionistas tomadores del bono.
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