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El gobierno federal colocó un bono sustentable por 8 mil millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores

Los recursos levantados en el mercado de deuda nacional a través de la secretaría de Hacienda y Crédito Público se destinarán para proyectos de infraestructura educativa estatal.

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Servirán para el programa “Más Escuelas para el y se canalizarán a las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y mejora de planteles.

Así, se podrá cumplir con el objetivo de ampliar la cobertura educativa, fortalecer las condiciones de aprendizaje y atender rezagos en este sector.

Con esta colocación, el gobierno federal fortalece sectores estratégicos como la educación, para que más estudiantes tengan acceso a servicios e instalaciones de calidad.

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El bono MEXBNCB 26X recibió las asignaciones crediticias:

“AAA(mex)vra”, por parte de las calificadoras Fitch México, y de S&P Global Ratings con “mxAAA”.

Dichos valores significan que el emisor cuenta con una alta y sólida capacidad de pago, es decir que honrará las obligaciones contraídas con los inversionistas tomadores del bono.

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