Luego de que la calificadora canadiense DBRS Morningstar ratificó la nota con grado de inversión de México en BBB con perspectiva estable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que eso permitirá que las puertas de los mercados financieros sigan abiertas para el gobierno federal.

En un comunicado la dependencia federal destacó que eso confirma que México podrá seguir accediendo en condiciones favorables a los mercados financieros nacionales e internacionales.

De ahí que reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido.

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Refirió que la agencia líder con sede en Toronto reconoció, el compromiso con la consolidación fiscal y los avances logrados en 2025 pese a un contexto externo complejo.

Sin embargo, aunque identificó presiones de gasto, la calificadora anticipa que la consolidación continúe en 2026 y 2027, lo que permitiría estabilizar la trayectoria de la deuda en los próximos años, mencionó Hacienda.

La SHCP también ponderó que para esta ratificación se tomaron en cuenta los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal y aumentar los ingresos.

Al retomar lo que consideró la calificadora, enfatizó que el incremento en los precios de los energéticos, asociado al conflicto en Medio Oriente, tendrá un impacto fiscal y macroeconómico moderado, como resultado de las acciones del gobierno para estabilizar los precios de los combustibles.

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Sin embargo, también señala que un conflicto prolongado podría generar riesgos adicionales como disrupciones en las cadenas de suministro.

Para DBRS Morningstar es previsible una aceleración de la actividad económica en 2026, a medida que la política monetaria será menos restrictiva, así como por la fortaleza de las exportaciones y la disipación de incertidumbre en torno al T-MEC.

Lo anterior, porque México se encuentra bien posicionado para aprovechar las oportunidades de relocalización, dada su cercanía con el mercado estadounidense y su apertura comercial.

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