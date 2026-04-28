La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró ayer una fuerte caída de 1.79%, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 67 mil 992.36 unidades, en una jornada de resultados mixtos a escala global.

Tras ligar dos cierres semanales negativos, el mercado abrió la última semana de abril a la baja.

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos ante la cautela del mercado sobre noticias relacionadas a la guerra”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Apuntó que, en México, el IPC “cerró la sesión con una pérdida de 1.79% para registrar caídas en dos de las últimas tres sesiones y cerrando en su menor nivel desde el pasado 30 de marzo”, cuando se apuntó 67 mil 87.64 unidades.

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas en la sesión de los grupos aeroportuario del Pacífico (5.27%), del Centro (4.78%), del Sureste (3.26%) y de emisoras como Televisa (4.11%) y Grupo Carso (3.4%).

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el “el IPC terminó la jornada a la baja” y, con este movimiento, el rendimiento en abril se colocó en -0.9%, mientras que en lo que va del año se sitúa en 5.73%. A nivel empresarial, 31 de las 35 emisoras terminaron en terreno negativo y sólo cuatro en positivo”, añadió.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 184.8 millones de títulos por un importe de 14 mil 427 millones de pesos. De las 656 empresas que cotizaron en la sesión, 281 cerraron con sus precios al alza, 344 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Las mayores bajas fueron del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con 5.27%; de la transportadora Grupo TMM (TMM A), con 5.07%, y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con 4.78%.

En tanto, Wall Street cerró ayer en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0.13%, en una jornada marcada por la falta de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedió 62.92 puntos hasta situarse en 49 mil 167.79 enteros. Sin embargo, el selectivo S&P 500 avanzó 0.12%, hasta 7 mil 173.91 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó 0.19%, hasta 24 mil 887.1 puntos.

Los inversionistas continúan atentos al desarrollo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró con una subida de 2.09%, hasta 96.37 dólares por barril.

El oro, activo refugio, perdía 0.98% hasta 4 mil 694 dólares por onza, y la plata retrocedía 1.19%, a 76.03 dólares por onza.

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