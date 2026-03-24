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Washington. La agencia espacial estadounidense anunció un ambicioso plan de 20 mil millones de dólares (mmdd) para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció una estrategia de despliegue lunar por fases que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que contará con el aporte de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin y de otras agencias espaciales internacionales.

Carlos García Galán, español y responsable del programa Moon Base, aseguró que la nueva estrategia se enfocará en que Estados Unidos pueda tener una presencia permanente en la superficie de la Luna y que en la tercera fase del proyecto la base tenga tres hábitats y obtenga recursos propios del mismo satélite terrestre.

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El objetivo más inmediato es que Estados Unidos pueda volver a poner el pie en la Luna en 2028 y una vez completados los objetivos de Artemis V, la NASA pueda realizar alunizajes tripulados cada seis meses

El programa, detallado este martes en una rueda de prensa en Washington, contempla enviar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna en más de medio siglo y desplegar los elementos iniciales de una presencia permanente antes de 2030.

La fecha objetivo de 2028 se enmarca en una revisión del programa Artemis que aumenta la cadencia de misiones tripuladas.

Antes de ese hito, NASA se prepara para el vuelo Artemis II, la primera misión tripulada del programa, que enviará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna y cuyo despegue desde Florida está fijado para abril, tras el reciente regreso del cohete SLS a la plataforma de lanzamiento.

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NASA suspenderá proyecto de estación espacial en la órbita de la Luna y construirá una base lunar

En este contexto, el director de la dijo que la estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la , conocido como "Gateway", y que se centrará en su lugar en "construir una base lunar".

"La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie" lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

"A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos".

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La Agencia Espacial Europea era una de las organizaciones internacionales socias en el proyecto Gateway.

El proyecto ya había sido criticado por quienes lo consideraban un despilfarro y una distracción de otras misiones lunares.

El programa Artemis sufrió múltiples atrasos en años recientes, pero sigue teniendo como objetivo llevar estadounidenses a la superficie lunar en 2028.

La NASA está reorganizando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, explicó Isaacman.

La revisión también ocurre en medio de atrasos de la misión Artemis 2 -postergada de febrero a abril-, en la que astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

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ss/mcc

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