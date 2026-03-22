Artemis II retoma el legado de Apollo 11; la NASA prepara el regreso de la humanidad a la luna

El 16 de julio de 1969, el mundo entero daba el primer paso fuera de la Tierra, poniendo en los libros de historia a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins.

Casi 60 años después del histórico alunizaje del Apollo 11, la humanidad está a punto de volver a la órbita lunar. La misión Artemis II, prevista para el 1° de abril de 2026, marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde 1972, cuando terminó la era Apolo.

Según la NASA, la misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis program y marcará un momento clave en la nueva era de exploración espacial.

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"Artemis II se basa en el éxito de la misión no tripulada Artemis I en 2022 y demostrará una amplia gama de capacidades necesarias para las misiones al espacio profundo.", asegura en la ficha técnica de la misión espacial.

¿Qué es Artemis II?

Es una misión tripulada, la cuál durará aproximadamente 10 días, y llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna en una trayectoria de “retorno libre”, es decir, una ruta que permite regresar a la Tierra sin necesidad de grandes maniobras en caso de emergencia.

El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión con tripulación a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion, la más potente construida por la NASA.

Tripulación del Artemis II. (22/03/26) Foto: NASA

¿Quiénes serán los tripulantes del Artemis II?

La tripulación esta compuesta por 4 astronautas:

Reid Wiseman : Comandante

: Comandante Victor Glover : Piloto, primer afroamericano en viajar a la luna

: Piloto, primer afroamericano en viajar a la luna Christina Koch : Especialista de la misión y la primer mujer en una misión lunar

: Especialista de la misión y la primer mujer en una misión lunar Jeremy Hansen: Especialista de la misión y primer no estadounidense en conformar una tripulación de la NASA

Durante la misión, Artemis II recorrerá más de un millón de kilómetros en el espacio y llevará a los astronautas más lejos que cualquier misión tripulada anterior, mientras pone a prueba sistemas clave como la navegación, el soporte de vida y las comunicaciones en espacio profundo.

De acuerdo con actualizaciones en el sitio web oficial de la NASA, a lo largo del trayecto, el equipo abordo también observará la cara oculta de la Luna, una región que no es visible desde la Tierra.

Tripulación del Artemis II. (22/03/26) Foto: NASA

Además, según la descripción del instituto de aeronáutica, el objetivo de la misión no es no solo regresar al satélite natural, sino establecer una presencia humana sostenida y preparar futuras misiones a Marte.

De Apolo a Artemisa: del mito a la realidad

El nombre de la misión no es casualidad.

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El programa que llevó al ser humano a la Luna en 1969 se llamó Apollo program, en referencia a Apolo, dios de la luz, la música, las artes, la curación, la profecía, pero también es la divinidad del Sol.

Ahora, más de 50 años después, la NASA eligió el nombre de Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza salvaje y la castidad. Divinidad de la Luna y hermana melliza de Apolo. Representando la dualidad con su hermano.

Estatuas de los mellizos de la mitología griega, Apolo y Artemisa. (22/03/26) Fotos: World History Encyclopedia

Mientras Apolo estuvo marcado por la Guerra Fría, Artemisa responde a un nuevo contexto, como la diferencias diplomáticas con China y la guerra en Medio Oriente.

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